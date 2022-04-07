    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-в

    742мм

    100%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Мишустин: App Store и Google Play могут запретить скачивания для россиян

    16
    Печать

    App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в РФ, нужно создавать свою платформу. Об этом 7 апреля заявил глава правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

    «Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — сообщил Мишустин. Премьер обратился к разработчикам и айтишникам с призывом «сделать свою экосистему».

    Он добавил, что отечественный магазин онлайн-приложений на Android должен заработать к лету этого года. «К лету, обещали, должен уже работать. Наши разработчики получат свою точку», — сказал премьер.

    В четверг Сбербанк и Альфа-банк начали готовить своих клиентов к исчезновению их приложений из Google Play и App Store. Пользователям порекомендовали скачать их и не удалять.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    Paul3390
    А что -Aurora и F-Droid уже отменили? Как и 4pda?
    alexpv
    Если я не ошибаюсь, то Андроид позволяет скачивать и устанавливать приложения с любого источника в виде app-файла. А вот Аппле сравнительно закрытая система и загрузить приложение можно только из их магазина, Других вариантов нет, ну если только не найдется кто-то умный хакер и взломает систему загрузки.
    Russian Lives Matter
    Установить приложение на Андроид откуда угодно не проблема. Проблема будет, когда они отключат в России Google Play Services. Без него многие приложения работать не будут.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний