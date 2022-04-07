Мишустин: App Store и Google Play могут запретить скачивания для россиян

App Store и Google Play скоро могут перестать давать скачивать приложения в РФ, нужно создавать свою платформу. Об этом 7 апреля заявил глава правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.



«Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения», — сообщил Мишустин. Премьер обратился к разработчикам и айтишникам с призывом «сделать свою экосистему».



Он добавил, что отечественный магазин онлайн-приложений на Android должен заработать к лету этого года. «К лету, обещали, должен уже работать. Наши разработчики получат свою точку», — сказал премьер.

