Сбербанк и Альфа-банк готовят клиентов к исчезновению своих приложений из Google Play и App Store

Сбербанк и Альфа-банк, попавшие под санкции, принимают меры на случай удаления своих приложений из Google Play и App Store. Уже установленные приложения продолжат работу, сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на представителей кредитных организаций.
«Корпоративным клиентам для бесперебойной работы мобильного приложения "СберБизнес" мы рекомендуем не удалять мобильное приложение со смартфонов и планшетов. Если пользователи планировали скачать наше приложение, но до сих пор не сделали этого, сейчас самое время», — посоветовали в Сбере. Также банк заявил об адаптации веб-версии «Сбербанк Онлайн» под мобильные устройства.
Альфа-банк просит своих клиентов обновить приложение в App Store и Google Play. «Наше приложение работает как обычно: переводы идут мгновенно, оплата по картам Visa, Mastercard и Мир проходит в России без ограничений. Если приложение уберут из App Store и Google Play, вы все равно сможете им пользоваться, мы это предусмотрели», — отметили в Альфа-банке.
Напомним, 6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка в ответ на российскую операцию на Украине. Эксперт по цифровым финансам Виктор Достов в интервью радио Sputnik предположил, что банковские приложения будут заблокированы в App Store. 25 марта из App Store и Google Play исчезли приложения ВТБ и ПСБ, которые также попали под блокирующие санкции.