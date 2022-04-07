Сбербанк и Альфа-банк готовят клиентов к исчезновению своих приложений из Google Play и App Store

Сбербанк и Альфа-банк, попавшие под санкции, принимают меры на случай удаления своих приложений из Google Play и App Store. Уже установленные приложения продолжат работу, сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на представителей кредитных организаций.



«Корпоративным клиентам для бесперебойной работы мобильного приложения "СберБизнес" мы рекомендуем не удалять мобильное приложение со смартфонов и планшетов. Если пользователи планировали скачать наше приложение, но до сих пор не сделали этого, сейчас самое время», — посоветовали в Сбере. Также банк заявил об адаптации веб-версии «Сбербанк Онлайн» под мобильные устройства.

