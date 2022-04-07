    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-в

    743мм

    84%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Сбербанк и Альфа-банк готовят клиентов к исчезновению своих приложений из Google Play и App Store

    0
    Печать

    Сбербанк и Альфа-банк, попавшие под санкции, принимают меры на случай удаления своих приложений из Google Play и App Store. Уже установленные приложения продолжат работу, сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на представителей кредитных организаций.

    «Корпоративным клиентам для бесперебойной работы мобильного приложения "СберБизнес" мы рекомендуем не удалять мобильное приложение со смартфонов и планшетов. Если пользователи планировали скачать наше приложение, но до сих пор не сделали этого, сейчас самое время», — посоветовали в Сбере. Также банк заявил об адаптации веб-версии «Сбербанк Онлайн» под мобильные устройства.

    Альфа-банк просит своих клиентов обновить приложение в App Store и Google Play. «Наше приложение работает как обычно: переводы идут мгновенно, оплата по картам Visa, Mastercard и Мир проходит в России без ограничений. Если приложение уберут из App Store и Google Play, вы все равно сможете им пользоваться, мы это предусмотрели», — отметили в Альфа-банке.

    Напомним, 6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка в ответ на российскую операцию на Украине. Эксперт по цифровым финансам Виктор Достов в интервью радио Sputnik предположил, что банковские приложения будут заблокированы в App Store. 25 марта из App Store и Google Play исчезли приложения ВТБ и ПСБ, которые также попали под блокирующие санкции.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний