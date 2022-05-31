Петербургскую художницу Сашу Скочиленко обеспечили в СИЗО горячей едой. С перерывами

Арестованная по делу о фейках про армию петербургская художница Саша Скочиленко обеспечена в СИЗО горячим трехразовым бесплатным питанием, сообщила 31 мая «Фонтанке» омбудсмен Светлана Агапитова. Адвокат Скочиленко Яна Неповиннова уточнила, что горячую еду девушке предоставляют «с перерывами».
«То завтрак не принесут, то обед, то ужин. Иногда целый день Саша ест сухари из передач», — рассказала защитница художницы «Фонтанке».
Уполномоченная по правам человека в Петербурге уточнила, что контролирует вопрос соблюдения прав Скочиленко. По информации Агапитовой, посещавшие художницу члены петербургской ОНК не выявили нарушений условия содержания арестованной.
Напомним, что находящаяся сейчас в СИЗО Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе она страдает целиакией — непереносимостью глютена.