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    Петербургскую художницу Сашу Скочиленко обеспечили в СИЗО горячей едой. С перерывами

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    6 комментариев

    Арестованная по делу о фейках про армию петербургская художница Саша Скочиленко обеспечена в СИЗО горячим трехразовым бесплатным питанием, сообщила 31 мая «Фонтанке» омбудсмен Светлана Агапитова. Адвокат Скочиленко Яна Неповиннова уточнила, что горячую еду девушке предоставляют «с перерывами».

    «То завтрак не принесут, то обед, то ужин. Иногда целый день Саша ест сухари из передач», — рассказала защитница художницы «Фонтанке».

    Уполномоченная по правам человека в Петербурге уточнила, что контролирует вопрос соблюдения прав Скочиленко. По информации Агапитовой, посещавшие художницу члены петербургской ОНК не выявили нарушений условия содержания арестованной.

    Напомним, что находящаяся сейчас в СИЗО Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе она страдает целиакией — непереносимостью глютена.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 7 мая стало известно, что после жалоб на травлю в СИЗО художницу перевели в двухместную камеру.

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    Комментарии (6)

    07A
    Саше горячая вода нужна, кисточки отмочить.
    grannie
    О, опять "Сашей" стала.
    4-й десяток бабе идёт давно, а её всё за девочку держат. Зато статьи в википедии удостоилась уже.

    Поросёнка Петра в женском роде как зовут? - думаю, что теперь точно Сашей. CV ей знатно делают по всем стандартным лекалам. А Ф. не отстаёт в раскрутке. Не верю, что приплачивают, думаю, что просто по тупости.
    Pilat
    А давайте для либералов просто Асторию арендуем под СИЗО и НьюКресты.
    Их же пожалеть нужно, вона они как здоровье то подпортили гадя на Отечество.
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