    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    763мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.1eur64.72
    Двор, напугавший СобчакПрогноз погоды на летоОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге суд продлил содержание под стражей художнице Скочиленко до 1 июля

    916
    4 комментария

    Василеостровский районный суд продлил содержание под стражей художнице Александре Скочиленко до 1 июля. Об этом 30 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    «Продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Александре Скочиленко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком по 01.07.2022», — говорится в сообщении суда.

    Напомним, что находящаяся сейчас в СИЗО Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе она страдает целиакией — непереносимостью глютена. Петербургский омбудсмен по правам человека заверила, что художница Скочиленко обеспечена едой в достаточной мере. Но только за счет передач.

    Александру Скочиленко задержали 11 апреля. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине, и расценили её действия как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти». Ей может грозить штраф от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. 7 мая стало известно, что после жалоб на травлю в СИЗО художницу перевели в двухместную камеру.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    AndrewBarsik
    Типа, который зарезал вчера женщину во Всеволожске, под стражу не помещали. Складывается впечатление, что кривдохранители специально оставляют на свободе всех склонных к насилию, чтобы они уничтожили как можно больше российских граждан.
    Денеб
    Александре - стойкости и здоровья! Мы гордимся Вами!
    IvansPetrovs
    Сатрапы пытают художницу глютеном!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close