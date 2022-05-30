В Петербурге суд продлил содержание под стражей художнице Скочиленко до 1 июля

Василеостровский районный суд продлил содержание под стражей художнице Александре Скочиленко до 1 июля. Об этом 30 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Александре Скочиленко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком по 01.07.2022», — говорится в сообщении суда.
Напомним, что находящаяся сейчас в СИЗО Александра Скочиленко имеет ряд заболеваний, в том числе она страдает целиакией — непереносимостью глютена. Петербургский омбудсмен по правам человека заверила, что художница Скочиленко обеспечена едой в достаточной мере. Но только за счет передач.