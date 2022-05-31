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    Экономика и санкции

    Премьер Италии: Санкции против России будут действовать очень долго

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    23 комментария

    Санкции в отношении импорта горючего из России будут действовать «очень долго». Об этом 31 мая заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.

    «Не будем обманываться, эти санкции продлятся очень-очень-очень долго. Из-за состояния вещей торговые линии будут изменены, и возможно, на многие годы, если не навсегда», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

    31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Исключение делается для поставок по трубопроводу. Шестой пакет санкций в отношении РФ могут утвердить 1–2 июня.

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    Комментарии (23)

    274655793
    Грибочками бы его накормить....подосиновиками!!!
    274655793
    Мне на ночь такие разговоры вредны
    274655793
    +++ варенье ( яблоки + сливы-+ абрикосы - и ягоды)
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