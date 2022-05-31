Премьер Италии: Санкции против России будут действовать очень долго

Санкции в отношении импорта горючего из России будут действовать «очень долго». Об этом 31 мая заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.



«Не будем обманываться, эти санкции продлятся очень-очень-очень долго. Из-за состояния вещей торговые линии будут изменены, и возможно, на многие годы, если не навсегда», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

