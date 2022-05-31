Премьер Италии: Санкции против России будут действовать очень долго

Санкции в отношении импорта горючего из России будут действовать «очень долго». Об этом 31 мая заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.
«Не будем обманываться, эти санкции продлятся очень-очень-очень долго. Из-за состояния вещей торговые линии будут изменены, и возможно, на многие годы, если не навсегда», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).
31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти. Запрет распространяется на две трети поставок. Исключение делается для поставок по трубопроводу. Шестой пакет санкций в отношении РФ могут утвердить 1–2 июня.