Петербургский лицеист завоевал бронзу на самой сложной в мире олимпиаде по физике

Сборная России выиграла восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике, которую в 2022 году принимала Индия. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.



Турнир проходил в дистанционном формате, российские представители участвовали в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института.

