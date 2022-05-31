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    Петербургский лицеист завоевал бронзу на самой сложной в мире олимпиаде по физике

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    3 комментария

    Сборная России выиграла восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике, которую в 2022 году принимала Индия. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

    Турнир проходил в дистанционном формате, российские представители участвовали в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института.

    Ученик Президентского физико-математического лицея № 239 из Петербурга Максимилиан Тимофеев выиграл бронзовую медаль. Аналогичная награда у Владимира Савинцева из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Подмосковье.

    Серебро завоевали Даниил Рынкевич (Школа Центра педагогического мастерства, Москва), Илья Гладышев («Вторая школа», Москва), Данияр Тухватулин (Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, Подмосковье).

    Золотые медали получили Максим Пермяков (Республиканский лицей для одаренных детей, Республика Мордовия), Олег Калашников и Вадим Ерин (оба — Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, Подмосковье).

    В прошлом году российская сборная сумела завоевать восемь золотых наград, что является абсолютным рекордом соревнований. Тогда в составе также был один петербуржец — Амир Ахундзянов.

    Азиатская олимпиада по физике считается самой сложной в мире. Она проводится с 2000 года. Это ежегодное интеллектуальное состязание, в котором принимают участие школьники стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Олимпиада проходит по правилам Международной физической олимпиады: один теоретический тур и один экспериментальный тур (длительностью 5 часов каждый).

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    Комментарии (3)

    Pupin
    Молодцы.
    ostap1979
    Оттуда наших ещё не попросили?
    07A
    Петербуржец — Амир Ахундзянов молодец, только на них и надежда на возрождение города!
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