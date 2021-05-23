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Школьники из Петербурга и Москвы на Азиатской олимпиаде по физике взяли всё «золото»

Российские школьники завоевали все золотые медали на Азиатской олимпиаде по физике.

Как сообщает 23 мая пресс-служба Минпросвещения, команда из восьми российских школьников обновила абсолютный рекорд олимпиады: каждый участник завоевал золотую медаль. В списке медалистов есть и петербуржец, он идёт первым номером — Амир Ахундзянов (федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук», Академический лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова). Остальные ребята из Москвы и Подмосковья. Команда тренировалась и выступала при поддержке Минпросвещения на базе МФТИ.

Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, за победителями олимпиады уже «начали охоту ведущие российские корпорации и IT-компании».

Соревнования 21-й по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с 17 мая в два тура, в них дистанционно участвовали более 180 школьников из 23 стран.

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