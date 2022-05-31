В Филармонии пройдет концерт памяти жертв «Петроградского процесса». Доходы пойдут на публикацию стенограммы

Стены Большого зала Филармонии — бывшего Дворянского собрания — помнят не только музыку и балы, но и страшные эпизоды российской истории. Один из них — «Петроградский процесс» над православным духовенством, грандиозное публичное судилище, которое началось сто лет назад — 10 июня 1922 года.



86 человек было обвинены в причастности к волнениям, начавшимся при изъятии ценностей из городских церквей в ходе антирелигиозной кампании. 5 июля 1922 года объявили приговор. Десять обвиняемых, включая митрополита Вениамина, были приговорены к расстрелу Петроградским губернским революционным трибуналом. Шестерым потом по ходатайству изменили меру пресечения, остальных приговорили к различным срокам наказания. В ночь с 12 на 13 августа 1922 года митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (в миру Василий Казанский), архимандрит Сергий (Шеин), юрисконсульт Александро-Невской лавры Иван Михайлович Ковшаров и профессор Петроградского университета, преподаватель гражданского права Юрий Петрович Новицкий были расстреляны.