Лавров рассказал, при каких условиях ВМФ России обеспечит вывоз зерна из украинских портов

Беспрепятственный проход для судов с зерном готов обеспечить военно-морской флот России при условии, что Украина решит проблему разминирования своих территориальных вод. Об этом 31 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

«Если эта проблема разминирования будет решена, то в открытом море военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения», — сказал Лавров (цитата по ТАСС ).

Лавров отметил, что Россия со своей стороны уже давно сделала всё, чтобы решить проблему продовольственной безопасности, но западные страны создают искусственные ограничения, закрывая порты для российских судов, прерывая логистические и финансовые цепочки.



Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем отмечал, что причины трудностей с поставками продовольствия возникли из-за «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций». По словам российского лидера, Россия готова искать варианты для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов, а также нарастить поставки удобрений, но это потребует снятия соответствующих санкционных ограничений.

