Учёные обсудят, как сделать человека счастливее

Очередные научно-популярные посиделки «Разберем на атомы», которые устраивает Информационный центр по атомной энергии, будут посвящены теме «Благополучие». 2 июня её обсудят даже с точки зрения мусоросжигания. Бесплатно. 12+
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Счастье можно определить и как «субъективное благополучие». Во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report) учитывают скучные обстоятельства вроде качества жизни, низкого уровня коррупции и т. п. — поэтому как самые счастливые люди в рейтинге фигурируют жители Финляндии, Дании, Исландии, Швейцарии и Нидерландов. А вот когда в свое время британский фонд New Economics «измерял счастье», то в топ счастливчиков попали обитатели Коста-Рики и Венесуэлы, очень коррумпированных стран. Согласно тому британскому рейтингу, быть счастливыми умудрялись никарагуанцы, гватемальцы, панамцы, сальвадорцы — одним не мешали стихийные бедствия, другим — даже гражданские войны.
Инженер-исследователь Центра нейронаук в образовании ИТМО Ксения Барцева, аспирантка факультета психологии СПбГУ, порассуждает о том, какие факторы влияют на уровень субъективного благополучия. О том, какие данные о благополучии предоставляют ученым «цифровые следы» (запросы в поисковиках и т. п.), поведает Лариса Марарица, социальный психолог, доцент СПбГУ, старший научный сотрудник лаборатории СКИЛА ВШЭ. Насколько наше благополучие зависит от того, утилизируем мы мусор или обезвреживаем, используем сжигание или горение (и чем они отличаются), расскажет Михаил Востриков, научный руководитель инсинераторостроительной компании — инсинерация и есть термообработка мусора.
Заседаем 2 июня в арт-кафе «Книги и кофе» (Гагаринская, 20), регистрация на сайте ИЦАЭ, в петербургском разделе. Начало в 19:30.