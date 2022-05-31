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    Фортепианный фестиваль Pianissimo проведет в Эрмитаже серию концертов

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    Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo — это серия концертов молодых музыкантов в необычных для академической музыки залах. Основная площадка фестиваля — Государственный Эрмитаж. В старинном театре Джакомо Кваренги и в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа в июне состоятся три концерта. (6+)

    Фото: предоставлено организаторами
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    Сольный концерт 1 июня сыграет Дмитрий Маслеев — обладатель I премии и специального приза за лучшее исполнение концерта Моцарта с камерным оркестром XV конкурса Чайковского в Москве (2015 год).

    В программе вечера:

    П. И. Чайковский. «Времена года»,

    М. Равель. Пьеса для фортепиано «В манере Бородина», Сонатина,

    С. В. Рахманинов. Соната № 2 си-бемоль минор, ор. 36.

    13 июня в 19:00 зрителей приглашают на сольное выступление Антона Яшкина. Антон сотрудничает с Петербургским филармоническим оркестром и Балтийским Национальным оркестром и выступает с сольными концертами в России и по всему миру. Музыкант имеет необычайно широкий репертуар стилей и эпох, в котором особое место занимает романтическая музыка и произведения большой виртуозности.

    В этот вечер прозвучат:

    Б. Барток. Этюды для фортепиано op. 18,

    А. Скрябин. Пять прелюдий для фортепиано op. 15,

    С. Рахманинов. Соната для фортепиано № 1, ре минор.

    27 июня состоится концерт Владислава Хандогий, начало в 19:00. Молодой талантливый музыкант из Белорусии — лауреат II Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition 2018 (Москва, Россия), в 2021 получил премию на XXXII Международном конкурсе Ferrol International Competition (Ферроль, Испания), а также премию на конкурсах в Италии: Sunremo international piano competition и La palma D’oro international piano competition.

    Программа вечера:

    И.С. Бах. Хроматическая фантазия и фуга BWV 903,

    Р. Шуман. Симфонические этюды op.13,

    А. Скрябин. 2 мазурки из op. 25 (2, 3),

    С. Рахманинов. Вариации на тему Корелли op. 42,

    С. Прокофьев. 4 этюда op. 2.

    Фото: предоставлено организаторами

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