Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России

Указ бывшего главы Южной Осетии Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении к России приостановил президент республики Алан Гаглоев. Он объяснил это необходимостью провести консультации с Москвой. Документ опубликован на сайте президента 30 мая.



«Всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», — говорится в тексте. До завершения консультаций действие предыдущего указа от 13 мая приостановлено. В своем указе он также отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы России.

