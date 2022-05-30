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    Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России

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    3 комментария

    Указ бывшего главы Южной Осетии Анатолия Бибилова провести референдум о присоединении к России приостановил президент республики Алан Гаглоев. Он объяснил это необходимостью провести консультации с Москвой. Документ опубликован на сайте президента 30 мая.

    «Всецело поддерживая инициативу граждан Республики Южная Осетия о дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации, постановляю безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», — говорится в тексте. До завершения консультаций действие предыдущего указа от 13 мая приостановлено. В своем указе он также отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы России.

    Референдум о присоединении республики к России был назначен на 17 июля.

    В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что в Москве «с уважением отнесутся» к результатам референдума.

    8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов, на которых Анатолий Бибилов набрал 43,3 % голосов, а его оппонент Алан Гаглоев — 54,2 %.

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Так Алан Гаглоев тоже за присоединению к России, только тот референдум с ним никто не согласовывал, как и с Москвой.
    dragvs
    Ожидаемо. Сам факт поражения Бибилова уже о многом говорил.
    xepnuminu
    хе-хе.
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