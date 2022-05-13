Референдум о воссоединении Южной Осетии с Россией назначили на 17 июля

Из указа следует, что в бюллетене будет только один вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»

«Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — сказано в документе. Отмечается, что президент принял решение, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией».

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум о присоединении республики к России. Соответствующий указ был опубликован 13 мая.

В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что в Москве «с уважением отнесутся» к результатам референдума в Южной Осетии по вопросу объединения с РФ.

