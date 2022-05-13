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    Референдум о воссоединении Южной Осетии с Россией назначили на 17 июля

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    10 комментариев

    Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум о присоединении республики к России. Соответствующий указ был опубликован 13 мая.

    «Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», — сказано в документе. Отмечается, что президент принял решение, «руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией».

    Из указа следует, что в бюллетене будет только один вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?»

    В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что в Москве «с уважением отнесутся» к результатам референдума в Южной Осетии по вопросу объединения с РФ.

    Напомним, 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов. По последним данным ЦИК, действующий глава Анатолий Бибилов набрал 43,3 % голосов, а его оппонент Алан Гаглоев — 54,2 %. Инаугурацию Гаглоева планируется провести 24 мая.

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    Комментарии (10)

    Денеб
    Ну всё..... Прощай, Европа! Прощай, Шенген! Прощай, Америка! Не видать нам цивилизации в ближайшие 5-10 лет.....
    274836666
    111
    260657101
    Почему граждан России не спрашивают? Что это за насильственные присоединения. Что в 2014 Крым присоединили, не спросив никого, что сейчас, ДНР и ЛНР и ЮО, присоединяют за мои налоговые отчисления не спросив меня, вы там совсем попутали?
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