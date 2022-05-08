На президентских выборах в Южной Осетии лидирует Гаглоев. Действующий глава республики Бибилов уже признал поражение

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 59,21% голосов по итогам обработки 18% протоколов, у действующего президента Анатолия Бибилова 37% голосов. Об этом со ссылкой на первые данные Центризбиркома республики поздно вечером 8 мая сообщает ТАСС.



По словам главы ЦИК Южной Осетии Эмилии Гагиевой, во втором туре президентских выборов в регионе приняли участие более 23,5 тыс. избирателей.



При этом, по данным РИА Новости, действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов уже признал свое поражение во втором туре голосования.

