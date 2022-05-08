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    На президентских выборах в Южной Осетии лидирует Гаглоев. Действующий глава республики Бибилов уже признал поражение

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    3 комментария

    Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 59,21% голосов по итогам обработки 18% протоколов, у действующего президента Анатолия Бибилова 37% голосов. Об этом со ссылкой на первые данные Центризбиркома республики поздно вечером 8 мая сообщает ТАСС.

    По словам главы ЦИК Южной Осетии Эмилии Гагиевой, во втором туре президентских выборов в регионе приняли участие более 23,5 тыс. избирателей.

    При этом, по данным РИА Новости, действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов уже признал свое поражение во втором туре голосования.

    Уточняется, что в ЦИК Южной Осетии поступило несколько жалоб, но они не могут повлиять на итоги голосования.

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    Комментарии (3)

    VKuser279092
    Странно, что в главном новостном ресурсе Санкт-Петербурга публикуют новости о результатах выборов в каких-то непонятных образованиях. Эти вообще кто, и какое отношение имеют к Санкт-Петербургу?
    Thunder
    Хмм, в непризнанной путинской марионетке сменилась власть? Проспали пропагандисты со своими методичками из-за "более важных" событий?
    Но не исключаю, увы, что это фундамент под будущий звиздец: мол, в братской Южной Осетии пришел кто-то прогрузински настроенный надо "защитить" народ от грузинской "агрессии".
    Ведь очевидно же, что если этого изверга не остановить, то после Украины и Приднестровья следующей станет Грузия
    xepnuminu
    /В 2003 году окончил курсы повышения квалификации в городе Владикавказе по Президентской программе подготовки кадров в Российской Федерации./

    зы.
    а дефки в чёрной форме завтра там будут на параде маршировать?
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