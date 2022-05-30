«Ведомости»: Россияне подали в суд на Sony иск на 280 млн руб.

«Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store. Согласно тексту искового заявления, с которым ознакомились «Ведомости», 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 млн руб. на всех обратившихся», — говорится в публикации.

Российские пользователи Sony PlayStation, считающие незаконным отключение сервисов, подали коллективный иск к Sony Interactive Entertainment, пишут 30 мая « Ведомости ». Свой моральный вред от невозможности обновлять игру они оценили в 280 миллионов рублей.

Суду придётся выбрать, какой документ имеет большую юридическую силу: закон о защите прав потребителей или соглашение, к которому добровольно присоединились пользователи.



В начале марта Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, приостановила поставки в Россию и работу PlayStation Store, с помощью которого покупаются и обновляются игры для консолей.



В конце апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала о петербуржце, который потребовал от разработчиков PlayStation 10 миллионов рублей за дискриминацию и страдания на фоне русофобии.

