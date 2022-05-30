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    «Ведомости»: Россияне подали в суд на Sony иск на 280 млн руб.

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    10 комментариев

    Российские пользователи Sony PlayStation, считающие незаконным отключение сервисов, подали коллективный иск к Sony Interactive Entertainment, пишут 30 мая «Ведомости». Свой моральный вред от невозможности обновлять игру они оценили в 280 миллионов рублей.

    «Хорошевский районный суд Москвы 25 мая зарегистрировал коллективный иск к Sony Interactive Entertainment Europe Limited (европейское подразделение Sony) и к московскому офису Sony в связи с ограничением доступа пользователей к системе PlayStation Store. Согласно тексту искового заявления, с которым ознакомились «Ведомости», 28 истцов просят предоставить доступ к PlayStation Store, вернуть возможность приобретать программное обеспечение, в том числе игры, а также компенсировать моральный вред — 280 млн руб. на всех обратившихся», — говорится в публикации.

    Суду придётся выбрать, какой документ имеет большую юридическую силу: закон о защите прав потребителей или соглашение, к которому добровольно присоединились пользователи.

    В начале марта Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, приостановила поставки в Россию и работу PlayStation Store, с помощью которого покупаются и обновляются игры для консолей.

    В конце апреля объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала о петербуржце, который потребовал от разработчиков PlayStation 10 миллионов рублей за дискриминацию и страдания на фоне русофобии.

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    Комментарии (10)

    angel of death
    пусть возьмут лапу, намажут её мёдом, и это самое =)))))

    организация зарегистрирована за бугром, и исполняет законодательство той страны, в которой зарегистрирована - учите Международное Право (тот самый учебник, который в МИДе не открывали с ликвидации СССР, и который уже мхом, паутиной и плесенью зарос походу)....

    так что мечтать не вредно, вредно не мечтать.... не удивлюсь, если судья пошлёт их лесом, с фразой "а мне миллион долларов и вертолёт" =))))))
    VVM1962
    ищите причину, а не следствие.
    И этой "причине" предъявите этот иск.
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