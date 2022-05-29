Убитого Михаила Хачатуряна посмертно обвинили в распространении порнографии с дочерями

«В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерями и побоях. В ходе расследования также был установлен факт распространения обвиняемым порнографического материала с участием его дочерей, о чем были официально уведомлены его адвокаты», — сообщил 29 мая собеседник ТАСС .

Адвокат Хачатуряна Ольга Халикова заявила, что доказательств вины ее подзащитного нет и защита не согласна с выводами следствия.

Как писала «Фонтанка» , следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Самих сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. По версии следствия, отец издевался над девочками и подвергал их насилию. За это сёстры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.

В мае 2021 года сестер признали потерпевшими по делу об убийстве их отца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.



Экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна, которого убили дочери, был «педофильный тип личности». Также эксперты признали, что девушки находились в полной зависимости от него — моральной и материальной.

