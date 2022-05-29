    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    756мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd66.4eur69.44
    Уроки УкраиныРазвлечение на выходнойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Убитого Михаила Хачатуряна посмертно обвинили в распространении порнографии с дочерями

    9297
    14 комментариев

    Убитого отца сестер Хачатурян, Михаила Хачатуряна, обвинили в распространении порнографии. Ему ужесточили обвинение.

    «В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерями и побоях. В ходе расследования также был установлен факт распространения обвиняемым порнографического материала с участием его дочерей, о чем были официально уведомлены его адвокаты», — сообщил 29 мая собеседник ТАСС.

    Адвокат Хачатуряна Ольга Халикова заявила, что доказательств вины ее подзащитного нет и защита не согласна с выводами следствия.

    Как писала «Фонтанка», следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Самих сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. По версии следствия, отец издевался над девочками и подвергал их насилию. За это сёстры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.

    В мае 2021 года сестер признали потерпевшими по делу об убийстве их отца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

    Экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна, которого убили дочери, был «педофильный тип личности». Также эксперты признали, что девушки находились в полной зависимости от него — моральной и материальной.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    lykov20
    Если принять все обвинения старого армянина за правду и умножить на несколько раз, то все равно до Чикатило или Фишера(известные серийные маньяки 80-х) останется недостижимо далеко. А писали про убитого армянина не меньше, чем про выдающихся маньяков. Извращение Истории стало приметой в современной России.
    lykov20
    Доказательств, видно, нет поэтому и добавляют порнографию.
    Dmitry Antonov
    Это просто шоу, иначе давным давно дело передали бы в суд присяжных, он бы дочерей тупо оправдал и дело было бы закрыто навсегда.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close