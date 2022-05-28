«Оби-Ван Кеноби»: Некоторые подробности далекой галактики

«Звездные войны» возвращаются к тем, у кого хорошая память и стабильный интернет.

На неработающей в России платформе Disney+ — а также у тех зрителей, что каким-то образом могут получить к ней доступ — показывают «Оби-Ван Кеноби». Как и следует из названия мини-сериала — спин-офф «Звездных войн», посвященный последнему выжившему джедаю и наставнику Люка Скайуокера.

Опыт по превращению «Войн» в сериальный формат не первый — три года назад дорогу полнометражному блокбастеру в стриминг проложил суперуспешный «Мандалорец» Джона Фавро, он получился едва ли не более ярким, эффектным и удачным, чем все части «Войн» последних десятилетий. Потом тот же Фавро снял еще и «Книгу Бобы Фетта», а на подходе еще одна сага, «Андор». В общем, «Войны» чувствуют себя «в костюме» развернутой саги для телевизоров ничуть не менее уверенно, чем в образе яркого зрелища для кинотеатра.



«Оби-Ван», тем не менее, задумывался давно — еще до успеха «Мандалорца», и именно как кинотеатральный релиз, спин-офф «Войн». Уже был готов сценарий и утвержден режиссер, Стивен Долдри, создатель «Чтеца», «Часов» и «Билли Эллиота». Но в последний момент проект решили переформатировать — из-за не слишком громкого успеха кинотеатральных «Войн».

Автор: видео с сайта youtube.com

Сценарист же остался прежним — Хуссейн Амини, опытнейший мастер кинодраматургии, который в свое время сочинил «Крылья голубки» Йена Софтли, «Драйв» Николаса Виндинга Рефна и даже впечатляющую «Макмафию» с Алексеем Серебряковым и Мерабом Нинидзе. В общем, рассказчик более чем квалифицированный. В «Оби Ване» он рассказывает предысторию одного из самых обаятельных героев саги: мир погружен во тьму, джедаи повержены, последних из них отлавливают инквизиторы Империи. Заглавный герой успешно скрывается от них — но ровно до тех пор, пока ему не приходится вступаться за своих учеников, юных Люка Скайуокера и Лею.



На чистых внешних эффектах, полетах в межзвездных пространствах и поединках на мечах сериал — даже короткий, как в данном случае, — не построишь. Амини делает ставку на то, в чем знает толк, — отношения и характеры героев, их сложность и неоднозначность. Уже по первым двум сериям, которые успели выйти на сегодняшний день, ясно, что ставка выиграла: следить за трансформацией Оби-Вана, за тем, как меняется его поведение, ничуть не менее интересно, чем смотреть в 3D на «Звезду смерти».

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com Фото: скриншот видео с сайта youtube.com Фото: скриншот видео с сайта youtube.com Фото: скриншот видео с сайта youtube.com Поделиться Поделиться





Соответственно, такой богатый материал первоклассно отрабатывают и актеры. Юэн Макгрегор в очередной раз напоминает о своем драматическом таланте — он буквально, физически играет сломленность и раздавленность своего героя и его превращение из запуганного диссидента в борца и бунтаря. Более того, как это ни парадоксально, даже у детей здесь получается интересно, необычно, органично сыграть юных Люка и Лею. В чем, конечно, равная заслуга и Амини, адаптировавшего образы для детей, и юных актеров, Гранта Фили и Вивьен Лили Блэр.



«Оби-Ван» производит эффект перезапуска «Звездных войн» — не только потому, что сделан сериал куда более камерно и спокойно. Но еще и потому, конечно, что выходит во времена, уж очень сильно похожие на те, в которые сага начиналась. Как и в семидесятые, когда Джордж Лукас придумывал вселенную джедаев и темных сил, мир поделен. Как и тогда, для всех очевидно разделение между добром и злом — плохо насиловать, покорять, истреблять. Хорошо бороться, находить в себе силы для этого и восставать против несправедливости.

