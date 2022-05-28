Умер скрипач, записавший с «Крематорием» «Мусорный ветер» и «Безобразную Эльзу»

Скончался Вадим Саралидзе — приглашенный музыкант группы «Крематорий», записавший с ней многие хиты, радиоведущий и писатель. Об этом 28 мая сообщила в соцсетях его дочь, добавив, что прощание пройдет 4 июня в Москве.



Сарализе было 62 года, у него было два образования — музыкальное и экономическое. Получив диплом Института имени Гнесиных, он 10 лет играл в камерном оркестре. Но душа лежала к року: так он стал сессионным музыкантом группы «Крематорий», с которой записал самые знаменитые скрипичные партии-соло в ее хитах — «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «Клубника со льдом». Он также был автором аранжировок.