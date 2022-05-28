Умер скрипач, записавший с «Крематорием» «Мусорный ветер» и «Безобразную Эльзу»

Скончался Вадим Саралидзе — приглашенный музыкант группы «Крематорий», записавший с ней многие хиты, радиоведущий и писатель. Об этом 28 мая сообщила в соцсетях его дочь, добавив, что прощание пройдет 4 июня в Москве.
Сарализе было 62 года, у него было два образования — музыкальное и экономическое. Получив диплом Института имени Гнесиных, он 10 лет играл в камерном оркестре. Но душа лежала к року: так он стал сессионным музыкантом группы «Крематорий», с которой записал самые знаменитые скрипичные партии-соло в ее хитах — «Мусорный ветер», «Безобразная Эльза», «Клубника со льдом». Он также был автором аранжировок.
Автор: Alexander Chepel/YouTube
«Этот вальс изначально был написан для спектакля и предназначался для стола, — рассказывал лидер «Крематория» Армен Григорян о появлении песни «Мусорный ветер». — Мы его забыли, но, как это ни странно, после того, как эта песня появилась, у нас стали открываться двери. И в результате, наверное, — тот самый случай, когда пешка, по нашим представлениям, вдруг стала королем».
В последние годы Вадим Саралидзе увлекся литературным творчеством, три его книги вышли в издательстве «Эксмо».