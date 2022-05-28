В Петербург привезут спектакль «Папа» с Александровой и Маковецким в главных ролях

7 июня в ДК Выборгский пройдет показ спектакля московского театрального агентства Entracte «Папа» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях — Марина Александрова и Сергей Маковецкий.
В основу сюжета французский драматург поместил историю 80-летнего Андрэ, который не может вспомнить, кто он на самом деле. Он не может понять, кто он, кто его дочь и кто его зять и как ему в этих обстоятельствах снова найти и сохранить себя.
Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его пьесам идут во множестве театров по всему миру. В Петербурге по пьесам Зеллера созданы спектакли «Мама» (Илья Мощицкий) в Театре Ленсовета и «Ты, я и правда» (Андрей Сидельников) в Театре комедии им. Акимова.
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Полина Никитина