    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    764мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.11eur64.87
    Петербург — МариуполюВоеннопленныеРост тарифов в 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербург привезут спектакль «Папа» с Александровой и Маковецким в главных ролях

    3442
    обсудить

    7 июня в ДК Выборгский пройдет показ спектакля московского театрального агентства Entracte «Папа» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях — Марина Александрова и Сергей Маковецкий.

    Фото: vk.com/entractemoscow
    ПоделитьсяПоделиться

    В основу сюжета французский драматург поместил историю 80-летнего Андрэ, который не может вспомнить, кто он на самом деле. Он не может понять, кто он, кто его дочь и кто его зять и как ему в этих обстоятельствах снова найти и сохранить себя.

    Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургии. Спектакли по его пьесам идут во множестве театров по всему миру. В Петербурге по пьесам Зеллера созданы спектакли «Мама» (Илья Мощицкий) в Театре Ленсовета и «Ты, я и правда» (Андрей Сидельников) в Театре комедии им. Акимова.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: vk.com/entractemoscow

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close