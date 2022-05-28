США пообещали поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря

США продолжат военное присутствие в регионе Балтийского моря. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
По его словам, Вашингтон также будет сохранять активную деятельность, связанную с учениями в данном регионе, пишет 27 мая РИА Новости.
Ранее военно-морские силы Финляндии сообщили, что эскадренный миноносец USS Gravely и десантный корабль USS Gunston Hall, а также французский корабль Latouche-Treville будут находиться в Хельсинки с 27 по 30 мая. Ранее туда прибыл корабль ВМС ФРГ Sachsen. Заход в порт Хельсинки судов США, Германии и Франции происходит на фоне состоявшихся ранее совместных учений ВМФ республики со странами НАТО.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием приобрели систематический характер. С 2016 года их было уже 24. Интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз за восемь лет — с 3 до 45 в год.