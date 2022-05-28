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    США пообещали поддерживать военное присутствие в регионе Балтийского моря

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    5 комментариев

    США продолжат военное присутствие в регионе Балтийского моря. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

    По его словам, Вашингтон также будет сохранять активную деятельность, связанную с учениями в данном регионе, пишет 27 мая РИА Новости.

    Ранее военно-морские силы Финляндии сообщили, что эскадренный миноносец USS Gravely и десантный корабль USS Gunston Hall, а также французский корабль Latouche-Treville будут находиться в Хельсинки с 27 по 30 мая. Ранее туда прибыл корабль ВМС ФРГ Sachsen. Заход в порт Хельсинки судов США, Германии и Франции происходит на фоне состоявшихся ранее совместных учений ВМФ республики со странами НАТО.

    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием приобрели систематический характер. С 2016 года их было уже 24. Интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз за восемь лет — с 3 до 45 в год.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство на предстоящем саммите альянса, если до его начала не выполнят требования Турции. Условия Анкары: письменные гарантии того, что Швеция и Финляндия «прекратят поддерживать террористов». Кроме того, Турция хочет, чтобы Финляндия и Швеция отменили санкции на поставки ей вооружений.

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    Комментарии (5)

    VKuser279092
    Далее, это бесплатная консультация, можете не благодарить. Ни один авианосец США не сможет войти в Балтийское море по своим габаритным характеристикам - осадка и высота над ВЛ для прохода Стуре Бельт. За Зунд можно не начинать. А ещё есть всякие международные соглашения по статусу Балтики. Правда, благодаря гопоте, скоро им всё. Зато из Северного и Баренцева морей могут много отрезвляющего знания донести гопоте, это да.
    VKuser279092
    В составе ВМС США нет авианосцев Gravely и Gunston Hall. "Ф", когда вы наконец наймёте корректора и/или наберёте квалифицированных корреспондентов?
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