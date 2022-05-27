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    Театры

    Николай Мартон и Татьяна Пилецкая получили именные звёзды в Петербурге

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    2 комментария

    На петербургской Аллее звезд появились новые имена. 27 мая на Пионерской площади рядом с Театром юных зрителей им. А.А. Брянцева прошла торжественная церемония установки новых табличек с именами петербургских деятелей культуры.

    Обладателями именных звёзд стали актер Александринского театра, легенда театрального Петербурга, народный артист России Николай Мартон и актриса Театра-фестиваля «Балтийский дом», народная артистка России Татьяна Пилецкая («Княжна Мери», «Разные судьбы», «Невеста»).

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    Артисты торжественно спустились к Аллее по красной дорожке широкой лестницы ТЮЗа, поучаствовали в закладке памятных знаков и подняли бокалы. Обладателей именных звёзд поздравил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

    Аллея звезд была открыта в Санкт-Петербурге в 2016 году. Ежегодно обладателями новых звезд на Аллее становятся обладатели премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства разных лет. За пять лет на ней появились имена Льва Додина и Бориса Эйфмана, Юрия Темирканова и Ирины Богачёвой, Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили, Ирины Соколовой и Михаила Боярского.

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    Комментарии (2)

    муматор
    хоть что-то хорошее в городе происходит.
    Денеб
    Их кто-то ещё помнит? Звёзды из другой жизни...впрочем, так себе звёзды....
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