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    Глава МИД Китая призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и Украины

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    4 комментария

    Министр иностранных дел Китая Ван во время переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок поддержал идею создания «зеленого коридора» для вывоза зерна из России и Украины. Об этом 25 мая сообщил МИД КНР.

    «В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставить «зеленый канал» для экспорта зерна из России на Украину. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

    По словам главы МИД КНР, Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми другими заинтересованными сторонами. «Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности», — добавил он.

    Недавно Генсек ООН заявил о невозможности избежать нехватки продовольствия в мире без России, Украины и Белоруссии. Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис и события на Украине могут усугубить ситуацию с голодом по всему миру.

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    Комментарии (4)

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    Зерно нужно вывезти на нашу территорию, все равно Черное море заминировано. А потом уже открывайте каналы, какие хотите. :)
    Леонтий
    Боятся что одновременное перекрытие экспорта с Украины и России спровоцирует повсеместный голод в бедных странах,и через это РФ получит мощный инструмент давления на мировое сообщество Последние дни Запад усиленно намекал ,чтобы так ни в коем случае не делали, а теперь и Китай подтянулся.
    BARSHUKA
    Хороший расклад. Ничего ввозить нельзя и вывозить кроме хлеба. Ну и продавать его по бартеру в обмен на то что нужно.
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