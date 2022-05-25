Глава МИД Китая призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и Украины

Министр иностранных дел Китая Ван во время переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок поддержал идею создания «зеленого коридора» для вывоза зерна из России и Украины. Об этом 25 мая сообщил МИД КНР.



«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставить «зеленый канал» для экспорта зерна из России на Украину. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.