Глава МИД Китая призвал создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и Украины

Министр иностранных дел Китая Ван во время переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок поддержал идею создания «зеленого коридора» для вывоза зерна из России и Украины. Об этом 25 мая сообщил МИД КНР.
«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставить «зеленый канал» для экспорта зерна из России на Украину. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами», — говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
По словам главы МИД КНР, Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми другими заинтересованными сторонами. «Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности», — добавил он.
Недавно Генсек ООН заявил о невозможности избежать нехватки продовольствия в мире без России, Украины и Белоруссии. Ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, вызванный пандемией коронавируса кризис и события на Украине могут усугубить ситуацию с голодом по всему миру.