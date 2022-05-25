Деньги на дачу. Где взять, чтобы не прогадать?

Прошли майские праздники. Для многих владельцев загородных домов это первый выезд на природу. Шашлыки, молодая зелень и новые грядки. А заодно выводы и планы на будущее.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться





Что нужно делать весной?

Первый визит на дачу часто связан с важным вопросом: как перезимовал дом? Бывает, что и не очень удачно. Недвижимость с этой точки зрения очень похожа на здоровье: чем запущенней проблема, тем сложнее и, главное, дороже будет разобраться с последствиями. Поэтому после майских традиционно начинается пора дачных ремонтов.

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться





Если все перезимовало успешно, вторая половина месяца становится временем важных решений. Например — пора все-таки ставить баню или хозблок. Или обставить второй этаж и доделать мансарду. Или провести воду в дом и наконец-то довести до ума теплицу. В общем, пора строить.



Иногда после замечательных выходных, проведенных на даче у знакомых или в съемном доме, приходит понимание: все, нужна собственная загородная резиденция. Осталось прикинуть, строить ли на имеющемся участке или покупать уже готовую с землей и коммуникациями.



А объединяет все эти решения одно — и для стройки, и для ремонта, и для покупки загородной недвижимости требуются деньги.

Где взять?

Деньги для дачи нужны с двумя условиями. Во-первых, быстро, потому что лето в наших широтах короткое и не хочется проводить его на стройке и без дачи. Во-вторых, много. Строительство, покупка и ремонт недвижимости вообще недешевое дело, а сегодня цены кусаются — да еще как больно! «Фонтанка» писала, что в первом квартале 2022 года сотка земли на загородном рынке Петербурга и Ленобласти выросла в цене на 11% — почти до 250 тыс. рублей. А спрос на «первичку» при этом поднялся на 13%! Покупатели торопятся успеть, пока не подорожало еще больше.



Еще не так давно все было ясно: надо брать кредит. Но правила игры изменились. После подъема ключевой ставки до 20% реальные ставки по кредитам взлетели до 30–40% и выше. Острая фаза кризиса проходит, ставку в несколько приемов понизили до 14%. Однако не все банки стали понижать проценты столь же быстро, как снизилась ключевая.

Есть сегодня и другая проблема. Даже если заемщик готов платить по повышенной ставке, не факт, что ему выдадут кредит. У банков заметно вырос риск невозврата. Поэтому они, с одной стороны, хотят обезопасить себя и закладывают в проценты «страховку от невозврата», с другой стороны — резко повышают требования к заемщикам. Сегодня, бывает, отказывают тем, кто еще полгода назад мог считаться «золотым клиентом». Чем больше запрошенная сумма, тем, как правило, неохотнее на нее соглашаются банки.



Какие финансовые инструменты подойдут для дачи?

В сложившейся ситуации нужны финансовые решения, которые обеспечивают заемщику сразу три условия: получить большую сумму — при этом с доступной ставкой — и продемонстрировать банку серьезность намерений клиента. И здесь на сцену выходит кредит с обеспечением залогом.

Фото: предоставлено пресс-службой Норвик банк Поделиться Поделиться





Его главное отличие от обычных потребительских кредитов в том, что вы берете у банка деньги не «под честное слово», а под конкретный актив. Это иной уровень отношений: клиент становится не просителем, а серьезным партнером. Вероятность одобрения заявки ощутимо выше. Уровень риска для банка снижается, а вместе с ним идет вниз и ставка. За счет более низкой ставки кредит под залог недвижимости будет дешевле в обслуживании, чем необеспеченный на ту же сумму.



Суммы, которые можно получить в кредит с обеспечением, сопоставимы со стоимостью недвижимости, выступающей гарантией. С учетом того, что выплаты можно растянуть на срок, превышающий обычный для потребительского кредита в несколько раз, ежемесячные платежи будут вполне комфортными.

Чем хороша недвижимость как актив?

Гарантией получения средств на ремонт или достройку может стать тот самый дом, который вы планируете улучшать. Или их поможет получить городская квартира, причем ее не придется продавать, чтобы купить загородный дом.

Фото: предоставлено пресс-службой Норвик банк Поделиться Поделиться





С недвижимостью вообще не следует расставаться: это слишком стабильный и ценный актив. Лучше, если квадратные метры будут работать и помогать своему владельцу, а не простаивать без дела. Жилье способно помочь выплатить взятый с его помощью кредит: на съемные квартиры и дачи всегда есть спрос — так что, если сдавать залоговую недвижимость внаем, она поможет сама себя выкупать.



О чем говорит статистика?

Опыт Норвик Банка, специализирующегося на залоговом кредитовании, показывает: вторая половина мая и июнь — это «сезон дачных кредитов». Ремонт, благоустройство или покупка загородного дома уже несколько лет являются самой популярной причиной обращения за залоговым кредитом в конце весны и начале лета.

Ставки могут расти или снижаться, а задачи и потребности у людей остаются неизменными. Всегда есть решение, которое поможет превратить планы в реальность, главное — верно выбрать финансовый инструмент.

Оформить кредит на загородную недвижимости в Норвик Банке на индивидуальных условиях можно даже онлайн, не посещая офис. Для этого необходимо оставить заявку на предварительный расчет на сайте.

ПАО «Норвик Банк», основан 22.11.1990, лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015 г.

Текст предоставлен ПАО «Норвик Банк»

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