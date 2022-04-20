На загородном рынке спрос вырос на 13% за первый квартал — чаще всего покупают участки без подряда

— Спрос вырос на 13% за квартал, — говорит Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Традиционно больше всего покупали участки без подряда — 88% в объеме всех сделок. На коттеджи и участки с подрядом приходится 7%, на таунхаусы — 5%.

На первичном загородном рынке Петербурга восьмой квартал подряд фиксируется рекордно высокий спрос от — 2,5 до 3,2 тысячи лотов. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в первом квартале этого года объем продаж составил 2,9 тысячи лотов — коттеджей, участков с подрядом и без подряда и таунхаусов.

Участки без подряда чаще всего покупали во Всеволожском, Ломоносовском и Выборгском районах. Больше сделок стало как в проектах в пределах 21–40 км от КАД, так и в удаленных поселках — на расстоянии более 60 км от КАД. Раньше активно скупали участки неподалеку от города (до 20 км от КАД), но в итоге их уже почти не осталось в свободной продаже.



Как отмечают аналитики, на фоне высокого спроса предложение по всем типам объектов, включая коттеджи, участки и таунхаусы, сократилось до исторических минимумов и составило 15,9 тысячи лотов. Этот показатель сопоставим с четвертым кварталом 2020 года, когда предложение было минимальным за последние 10 лет — 15,6 тысячи лотов.



Новых объектов на продажу стали выводить заметно меньше — за квартал всего 1,1 тысячи лотов, что вдвое ниже показателей предыдущего квартала и в 3,5 раза меньше первого квартала 2021 года.



Как отметила Ольга Трошева, после двух лет активного вывода в продажу новых проектов и лотов рынок возвращается к более спокойной динамике. Часть компаний на фоне роста цен на стройматериалы и проектного финансирования взяла паузу для переоценки параметров проектов.

