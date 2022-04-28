Сотка земли в Ленобласти теперь стоит в среднем 250 тысяч рублей. В Выборгском районе цена близится к миллиону

Сотка земли на загородном рынке Петербурга и Ленобласти в первом квартале 2022 года подорожала на 11% — почти до 250 тыс. рублей. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), речь идет об участках без подряда. При этом средняя цена приобретаемого участка с конца прошлого года выросла на 20% и достигла 3,6 млн рублей.
По цене сотки с большим отрывом лидирует Выборгский район за счет популярных и элитных локаций на побережье — средняя цена сотки в садоводствах и дачных поселках недалеко от Петербурга и в видовых локациях у залива составляет 887 тыс. рублей, что на 28,3% больше показателей четвертого квартала. В этом же районе, но на удаленных от города территориях постоянного проживания ИЖС покупка 100 кв. м земли обойдется в 442 тыс. рублей, во Всеволожском районе — 388 тыс., в Ломоносовском — 251 тыс. рублей.
— Сотка земли во многих проектах массового спроса в зоне постоянного проживания с минимальным пакетом коммуникаций (только электричество и дороги), ранее стоившая 100–150 тыс. рублей, теперь уже продается за 250–300 тысяч, — прокомментировала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Высокий спрос также привел к росту цен на землю в северных рекреационных локациях. Например, в зоне Репино-Ленинское в границах Выборгского района цена сотки теперь доходит до миллиона рублей, хотя раньше за такую цену продавали участки на первой линии Финского залива Курортного района.
По словам Ольги Трошевой, средний бюджет покупки участков без подряда за первый квартал увеличился на 10% и составил 2,3 млн рублей. При этом 39% в объеме спроса заняли участки по цене 100–200 тысяч рублей за сотку и со средним бюджетом 1,5 млн рублей. На втором месте с долей в 24% — участки в ценовой категории 200–300 тысяч рублей за сотку и бюджетом 2,8 млн рублей, а 21% продаж пришелся на самые дешевые участки, до 100 тысяч рублей за 100 кв. м и бюджетом 0,8 млн рублей.