Сотка земли в Ленобласти теперь стоит в среднем 250 тысяч рублей. В Выборгском районе цена близится к миллиону

Сотка земли на загородном рынке Петербурга и Ленобласти в первом квартале 2022 года подорожала на 11% — почти до 250 тыс. рублей. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), речь идет об участках без подряда. При этом средняя цена приобретаемого участка с конца прошлого года выросла на 20% и достигла 3,6 млн рублей.



По цене сотки с большим отрывом лидирует Выборгский район за счет популярных и элитных локаций на побережье — средняя цена сотки в садоводствах и дачных поселках недалеко от Петербурга и в видовых локациях у залива составляет 887 тыс. рублей, что на 28,3% больше показателей четвертого квартала. В этом же районе, но на удаленных от города территориях постоянного проживания ИЖС покупка 100 кв. м земли обойдется в 442 тыс. рублей, во Всеволожском районе — 388 тыс., в Ломоносовском — 251 тыс. рублей.

