Беглов: Специалисты из Петербурга отправятся восстанавливать Октябрьский район Мариуполя

Восстанавливать Октябрьский район Мариуполя отправятся инженеры, строители, логисты и другие специалисты из Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов 24 мая.
По словам Беглова, сейчас формируются команды профильных специалистов. «Уже начали взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования. В ближайшее время готовимся приступить к конкретным действиям», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Смольный сообщил, что Санкт-Петербург в ближайшее время подпишет соглашение об установлении побратимских связей с Мариуполем и возьмет шефство над городом.
Как российские регионы будут помогать разрушенному Донбассу читайте в материале «Фонтанки».
Как выглядит город, который предстоит восстанавливать Петербургу, смотрите здесь.