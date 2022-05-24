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    Беглов: Специалисты из Петербурга отправятся восстанавливать Октябрьский район Мариуполя

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    8 комментариев

    Восстанавливать Октябрьский район Мариуполя отправятся инженеры, строители, логисты и другие специалисты из Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов 24 мая.

    По словам Беглова, сейчас формируются команды профильных специалистов. «Уже начали взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования. В ближайшее время готовимся приступить к конкретным действиям», — написал он в своём телеграм-канале.

    Ранее Смольный сообщил, что Санкт-Петербург в ближайшее время подпишет соглашение об установлении побратимских связей с Мариуполем и возьмет шефство над городом.

    Как российские регионы будут помогать разрушенному Донбассу читайте в материале «Фонтанки».

    Как выглядит город, который предстоит восстанавливать Петербургу, смотрите здесь.

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    Комментарии (8)

    VKuser192906306
    Забросив очки в угол...такое ощущение, что я нахожусь в театре фантасмагории бреда под руководством режиссера увлеченного абсурдом. Ямы на дорогах залатайте ! Дороги вьезды-выезды расширьте ! Метро постройте станции ! Школы и поликлиники постройте в новых районах !
    Эрнесто
    Очень хорошо!!! Построим город-сад, без бандеровской нечисти!!!
    atf
    А смольный не хочет взять шефство над строительством метро?
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