Определена самая ранняя дата появления человека в Арктике. Ледник ему не помешал

Российские учёные нашли самые древние следы присутствия человека современного типа в Арктике. Им 40 тысяч лет, это начало позднего палеолита. Открытие сделано благодаря исследованию костей животных из Нижнего Приобья в Центре коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» по гранту Российского научного фонда. Работали археологи, геологи, физики и другие исследователи. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.



Считается, что человек пришёл в Европу и Азию через Урал 50–60 тысяч лет назад. Но где он жил до этого? Долгое время считалось, что 12–30 тысяч лет назад север Западной Сибири, а также север Америки и Европы покрывал большой ледник, а значит, людей там не было, и палеолитчикам искать там нечего. Это подтверждалось и практически полным отсутствием находок: орудий, стоянок, органики.



«Благодаря международной программе исследований с применением методов AMS-датирования и оптико-стимулирующей люминесценции, нашим коллегам из Европы и России удалось доказать, что покровное оледенение на севере Западной Сибири 12–30 тысяч лет назад отсутствовало. Оно было гораздо раньше: 90–60 тысяч лет назад севернее Салехарда. Уровень ледниково-подпрудного бассейна в долине Оби не превышал 60 метров. Это уже совершенно другая палеогеографическая картина. На протяжении тридцати лет я был убежден в том, что на севере Западной Сибири присутствовали все условия для существования древнего человека, и вот нам представилась возможность попытаться это доказать: найти следы пребывания Homo sapiens на севере Оби 30, 40, 50 тысяч лет назад», — поясняет руководитель проекта, заведующий лабораторией Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Иван Зольников.



В 2020 году на палеолитическом местонахождении Кушеват в нижнем течении Оби был обнаружен костеносный культурный горизонт в отложениях древнего ручья. Там нашли два рога оленя со следами обработки и другие объекты, которые удалось датировать периодом от 40 до 20 тысяч лет назад. Это означает, что человек жил здесь уже 40 тысяч лет назад.



Фрагмент рога северного оленя со следами антропологического воздействия. Источник: «Археология, этнография и антропология Евразии». Фото с сайта ИЯФ СО РАН Поделиться Поделиться





«Для определения возраста находок ученые используют метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС). УМС — сверхчувствительный метод изотопного анализа, при котором производится тщательная селекция атомов вещества с подсчетом изотопов. Метод позволяет с высокой точностью датировать археологические находки и геологические породы, изучать состав атмосферы и ткани живых организмов разных исторических периодов», — отмечается в сообщении.

