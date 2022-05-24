«Зуд сознания»: Медведев разнес итальянский «план мира» с Украиной

Как написал экс-президент России 24 мая в своём Telegram-канале, в части нейтрального статуса Украины и её беспрепятственного вхождения в ЕС он согласен только с первым, и назвал вступление в Евросоюз без вступления в НАТО «суррогатом».



По поводу автономии Донбасса и сохранения его в рамках Украины он тоже не видит перспектив: «решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся». А полную автономию Крыма он и вовсе назвал «угрозой территориальной целостности» и «национальным предательством».

