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    «Зуд сознания»: Медведев разнес итальянский «план мира» с Украиной

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    8 комментариев

    «Мирные инициативы» Италии по урегулированию конфликта с Украиной — «зуд сознания» и «чистый поток сознания европейских графоманов», заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как написал экс-президент России 24 мая в своём Telegram-канале, в части нейтрального статуса Украины и её беспрепятственного вхождения в ЕС он согласен только с первым, и назвал вступление в Евросоюз без вступления в НАТО «суррогатом».

    По поводу автономии Донбасса и сохранения его в рамках Украины он тоже не видит перспектив: «решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся». А полную автономию Крыма он и вовсе назвал «угрозой территориальной целостности» и «национальным предательством».

    По его словам, «если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать. Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении».

    Италия разработала план урегулирования ситуации на Украине из четырёх пунктов и направила его в ООН. В МИД РФ заявили, что рассматривают этот документ.

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    Комментарии (8)

    Денеб
    Ну вот опять разбудили Дмитрия Анатольича! Кто это сделал?!
    Гротеск
    он круче тучи... видна купчинская закалка...
    Савва Морозов
    Засланцы Наты на что надеялись?! На дурачка проскочить?!
    Всё уже, Рада панов призвала - мало им плетей было в прошлом, даже законопроект внесли, о расстреле офицерами дезертиров, правда уже сегодня пообещали отозвать, а то все призывники в Москву перебегут, сми забугорные завопили о переговорах, сша и йенс подтвердили, что туда ни ногой.
    Вот, что Азовсталь делает.
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