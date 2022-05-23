МИД РФ изучает план Италии по урегулированию конфликта на Украине

План по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Италией, изучают российские дипломаты. Об этом 23 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко.
Дипломат заявил журналистам, что план получен. «Мы его рассматриваем», — заявил Руденко.
Оценка предложениям, выдвинутым итальянской стороной, будет дана после тщательного изучения.
Напомним, о том, что Италия разработала план урегулирования ситуации на Украине, стало известно 19 мая. Предложения, состоящие из четырех пунктов-этапов, также направлены в ООН.