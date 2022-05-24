Алексею Навальному оставили приговор в силе. Его отправят в колонию строгого режима

Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на приговор Лефортовского суда, вынесенный в марте нынешнего года. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.
«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения», — огласил решение судья.
Приговор вступил в законную силу. Теперь Навального переведут из покровской колонии общего режима, где он отбывает наказание, в колонию строгого режима.
В конце марта Лефортовский районный суд на выездном заседании приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении судьи.
«Фонтанка» писала, что прокуратура просила для Навального 13 лет колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей, учитывая данные о его личности, состоянии здоровья, положении семьи, а также «общественную опасность совершенного им деяния». Гособвинение считает, что Навальный пошел на совершение преступлений, будучи «переполняемым чувством собственной исключительности».