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    Алексею Навальному оставили приговор в силе. Его отправят в колонию строгого режима

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    12 комментариев

    Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на приговор Лефортовского суда, вынесенный в марте нынешнего года. Об этом 24 мая сообщает ТАСС.

    «Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции — без изменения», — огласил решение судья.

    Приговор вступил в законную силу. Теперь Навального переведут из покровской колонии общего режима, где он отбывает наказание, в колонию строгого режима.

    В конце марта Лефортовский районный суд на выездном заседании приговорил Навального к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении судьи.

    «Фонтанка» писала, что прокуратура просила для Навального 13 лет колонии строгого режима и штраф в 1,2 млн рублей, учитывая данные о его личности, состоянии здоровья, положении семьи, а также «общественную опасность совершенного им деяния». Гособвинение считает, что Навальный пошел на совершение преступлений, будучи «переполняемым чувством собственной исключительности».

    Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше», оппозиционер должен был освободиться из колонии в октябре 2023 года.

    Однако ему вменили еще две статьи. Первая — это статья 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

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    Комментарии (12)

    doorbal_
    те же покусанные телевизионными соловьиными трелями и посыпанные кисельным ядерным пеплом
    AndrewBarsik
    В бессильной злобе кучка безумных стариков-садистов душит всё молодое и живое.
    DimDimych
    Смотрю, в комменты Фонтанки перебросили подкрепление из движения зет.
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