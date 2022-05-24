Алексею Навальному оставили приговор в силе. Его отправят в колонию строгого режима

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше», оппозиционер должен был освободиться из колонии в октябре 2023 года.



Однако ему вменили еще две статьи. Первая — это статья 297 УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.



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