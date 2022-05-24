«Блеск и ужас русской хтони»: театр FULCRO покажет свою «Бесприданницу»

Классический и много раз поставленный текст Островского создатели планируют рассмотреть с позиции современного мира. Как говорится в официальном анонсе: «Слово «бесприданница» даже этимологически кажется каким-то непонятным, ненужным, чужим, застывшим в каком-то ином времени, в иных этических категориях. Так застряли и люди, которых вы встретите в новом спектакле. Мужчины и женщины, увязшие в российской провинции со сбитыми ориентирами, где человек — уже не человек, а объект. А женщина — тем более. Она здесь человеком, кажется, никогда и не была». Жанр этой истории создатели определили как «блеск и ужас русской хтони».

