«Блеск и ужас русской хтони»: театр FULCRO покажет свою «Бесприданницу»

28 и 29 мая состоится премьера спектакля независимого театра FULCRO «Бесприданница» по пьесе Островского (12+). Спектакль пройдет на площадке театра в цехе завода «Степан Разин» на Курляндской улице.
Эта премьера — первая постановка классики в театре FULCRO. Спектакль — дипломная работа ученицы Юрия Красовского Марины Бурдинской. Сам театр произошел от мастерской Вениамина Фильштинского, и таким образом, этот спектакль — соединение двух мастерских РГИСИ.
Классический и много раз поставленный текст Островского создатели планируют рассмотреть с позиции современного мира. Как говорится в официальном анонсе: «Слово «бесприданница» даже этимологически кажется каким-то непонятным, ненужным, чужим, застывшим в каком-то ином времени, в иных этических категориях. Так застряли и люди, которых вы встретите в новом спектакле. Мужчины и женщины, увязшие в российской провинции со сбитыми ориентирами, где человек — уже не человек, а объект. А женщина — тем более. Она здесь человеком, кажется, никогда и не была». Жанр этой истории создатели определили как «блеск и ужас русской хтони».
В прошлом сезоне петербургские театры также интересовались пьесой Островского. Так, в Театре Ленсовета была поставлена «Бесприданница» в режиссуре Дмитрия Луговкина, а театр «Суббота» представил свою версию под названием «Вещь» (Андрей Сидельников).
Никитина Полина