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    Polnalyubvi погрузит петербуржцев в сказки

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    Восходящая звезда отечественного фолка polnalyubvi приглашает 26 мая в клуб «Аврора», где певица исполнит все свои хиты, а также несколько новых песен. (16+)

    Фото: vk.com/polnalyubvi
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    Помимо уже знакомых «Комет», «Песни последней встречи», «Заплетаю ветер на коротких волосах» со сцены прозвучат и совсем новые вещи. Например, «Сирена» — вышедшая совсем недавно композиция, которая сюжетно продолжает другой хит polnalyubvi — «Девочка и море». Судя по тексту, любовь героини закончилась фатально — утонув, она стала сиреной.

    Здесь также заметно, как изменилось звучание polnalyubvi. Чарующие напевы сменились размеренной мелодекламацией, а в аранжировке стало как будто бы больше ритма. Но при этом фирменный почерк Марины Демещенко (настоящее имя polnalyubvi) никуда не делся — это все еще напоминает «Сказки лесной нимфы», альбом, который и открыл певицу общественности.

    Словом, если у вас есть желание сбежать из холодной петербургской весны в романтическую сказку, пропускать грядущий концерт никак нельзя.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/polnalyubvi

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