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    МЧС считает незаконным приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

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    1 комментарий

    МЧС признало приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу «Зимней вишни» незаконным и необоснованным. Министерство уже подало апелляционную жалобу, сообщает 24 мая ТАСС со ссылкой на заявление замглавы министерства Алексея Серко.

    «МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью. <...> Мы будем доказывать невиновность наших пожарных и отстаивать позицию МЧС России», — сказал Серко.

    По его словам, руководство МЧС не имеет права комментировать решение суда, но надеялось, что приговор будет другим.

    Врио главы МЧС России Александр Чуприян поддержал осуждённых пожарных. По его словам, он поступил бы на их месте так же.

    «Генина осудили за то, что он не пошел со своим звеном по тому направлению, которое показывал один из родителей. А начальник караула (Бурсин) принял решение довериться работнику охраны этого предприятия. Я сам был начальником караула, я бы поступил точно так же, как поступил Генин», — сказал врио министра.

    Напомним, суд в Кемерово огласил приговоры восьмерым фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», который унес жизни 60 человек, в октябре 2021 года. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил 6 лет колонии. Пожарный Сергей Генин осужден на 5 лет. Им обоим вменяют халатность.

    Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. В нём погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

    По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 человек, в том числе экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированного из Польши бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

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    Комментарии (1)

    alexpv
    Понятное дело, силовики сейчас в тренде, своих будут отмазывать.
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