МЧС считает незаконным приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

МЧС признало приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу «Зимней вишни» незаконным и необоснованным. Министерство уже подало апелляционную жалобу, сообщает 24 мая ТАСС со ссылкой на заявление замглавы министерства Алексея Серко. «МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью. <...> Мы будем доказывать невиновность наших пожарных и отстаивать позицию МЧС России», — сказал Серко.

По его словам, руководство МЧС не имеет права комментировать решение суда, но надеялось, что приговор будет другим.



Врио главы МЧС России Александр Чуприян поддержал осуждённых пожарных. По его словам, он поступил бы на их месте так же.

«Генина осудили за то, что он не пошел со своим звеном по тому направлению, которое показывал один из родителей. А начальник караула (Бурсин) принял решение довериться работнику охраны этого предприятия. Я сам был начальником караула, я бы поступил точно так же, как поступил Генин», — сказал врио министра.

