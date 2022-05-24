Мариинский театр зажигает «Звезды белых ночей». Будет много Вагнера

В Мариинском театре 24 мая стартует главный петербургский фестиваль в области музыкального театра — «Звезды белых ночей». Дата в этом году круглая (фестиваль — 30-й), и в театре обещают «много сюрпризов», в том числе премьеры.
Без сюрпризов, действительно, не обойдется: к началу фестиваля объявлена только первая треть его программы, а все остальное будет анонсировано позже. Тем не менее, уже известно, что театр планирует новую постановку балета Бориса Тищенко «Двенадцать» (14 июля, Новая сцена) — известные танцовщики театра Александр Сергеев и Екатерина Кондаурова выступают в качестве хореографов, а над костюмами и сценографией работает дизайнер Леонид Алексеев.
Еще один балетный тандем: на фестивале запланирован совместный бенефис прима-балерины Виктории Терешкиной и премьера Владимира Шклярова.
В плане концертной афиши — ожидается сольный концерт Николая Луганского (28 мая, 6+), серия концертов «Брасс белых ночей» и выступления лауреатов Конкурса имени Рахманинова, который впервые проводится этим летом в Москве.
Что касается оперы — в театре анонсируют: «Традиционно в афише много Вагнера». Помимо тетралогии «Кольцо Нибелунга», это «Тристан и Изольда» (13 июня, 12+), «Нюрнбергские мейстерзингеры», «Лоэнгрин» (5 июня, 12+), «Тангейзер» (12+) и «Парсифаль» (16+). Кроме того, будут «Троянцы» (1 июня, 12+) и «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза (к 175-летию его гастролей в России, 12+) и репертуарные новинки сезона — «Золушка» (13 июня, 6+) и «Итальянка в Алжире» Россини, «Идоменей» Моцарта (27 мая, 6+) и «Джоконда» Понкьелли.
«В спектаклях принимают участие звезды оперной сцены и ведущие российские исполнители», — неконкретно обещает театр. Фестиваль под руководством Валерия Гергиева продлится до 17 июля. Подробное расписание смотрите на сайте.