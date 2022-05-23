«Музыку не умеют слушать». Сергей Шнуров объяснил беды симфонической музыки в России

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции в ТАСС 23 марта раскритиковал музыкальное образование в России.

По его мнению, симфоническая музыка в стране стала явлением элитарным, потому что граждане в большинстве своем музыкально безграмотны: не знают даже нот. А незнание музыкального языка ограничивает способность понимать сложные сочинения.



«У нас люди, к сожалению, по большинству музыкально необразованны. Не умеют читать ноты, никто не знает сольфеджио, никто не знает построения гармонии. Поэтому для всех удивительно, когда что-то начинает звучать более-менее мелодичное. Говорят: «О, это гений!» Нет!» — рассудил Шнуров.



Артист привел в сравнение незнакомые языки, информация на которых кажется тарабарщиной — пока ты их не понимаешь.

«И музыку не умеют слушать, — продолжил он. — Почему у нас симфоническая музыка в элитарном состоянии? Потому что люди не понимают. Ну вот дайте вам на малайзийском какой-нибудь текст — вы подумаете, что это белиберда. Для того, чтобы читать, нужно знать буковки, а у нас ноток не знает никто, поэтому и слушают так... вполуха: ой нравится, ой не нравится».



Также Шнуров раскритиковал идею Российской музыкальной ассоциации, о создании которой недавно объявили Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лариса Долина, Олег Газманов, Александр Маршал и другие поп-артисты. Лидер «Ленинграда» обратил внимание, что среди тех, кто собрался учить молодежь, практически нет тех, кто сам пишет музыку. В то время как основная проблема молодых артистов в том, что им нечего петь. При этом он вспомнил свой опыт работы на шоу «Голос», куда приходило много талантливых людей.

«Певцов — миллиард, петь нечего, — пояснил Шнуров. — Все упирается в то, что нет контента».

