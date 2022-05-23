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    «Теплосеть» предупреждает, где в Петербурге могут забить гейзеры. Тазики готовят жители 900 домов

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    1 комментарий

    Пара недель без горячей воды предстоят жителям Кировского и Красносельского районов Петербурга, пока «Теплосеть» испытывает трубы. Процедура необходима для подготовки к новому отопительному сезону.

    Как сообщили 23 мая в компании, сети будут испытывать на прочность и плотность в ближайшие два дня, воду в трубах в это время остудят до 40 градусов. Начнётся проверка с сетей на Автомобильной улице, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лёни Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, проспекте Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайном.

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    25 мая проверять трубы продолжат на улицах Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспекте Маршала Жукова.

    По данным «Фонтанки», испытания ждут жителей 900 домов. До 5 июня кипятильник и тазик в дальний ящик лучше не убирать. Узнать точный срок отключений по конкретному адресу можно на информационном сервисе «Теплосети».

    В компании просят горожан с осторожностью ходить по районам в период гидравлических испытаний и не искать брод в коммунальных «реках» ни пешком, ни на автомобилях. Адреса прорывов и парений ждут по телефонам 004 или 112.

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    Комментарии (1)

    Maik5
    Что нам втирала ещё Матвиенко? Закольцуем отключений не будет...
    Лапшу вешает уже в Москве. Трепло.
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