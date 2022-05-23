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    Светло-коричневая «река» потекла по улице на юго-западе Петербурга

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    2 комментария

    После отключения горячей воды светло-коричневая «река» образовалась на одной из улиц в Красносельском районе Петербурга. Виной тому прорыв трубы.

    Фотографии, сделанные у дома 28/3 на улице Маршала Казакова, 23 мая появились в группе «ДТП и ЧП».

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», технологическое нарушение обнаружили в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

    «Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Участок трубопровода отключен, организованы ремонтные работы», — добавили в компании.

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    Комментарии (2)

    265055770
    Ну хоть не канализация
    Задумчивый ёж
    Ну, с этим уже нужно смириться. Большая часть сетей уже давно изношена и все чаще и чаще будут такие реки со временем, если не заменить заранее
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