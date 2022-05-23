Светло-коричневая «река» потекла по улице на юго-западе Петербурга

После отключения горячей воды светло-коричневая «река» образовалась на одной из улиц в Красносельском районе Петербурга. Виной тому прорыв трубы.
Фотографии, сделанные у дома 28/3 на улице Маршала Казакова, 23 мая появились в группе «ДТП и ЧП».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», технологическое нарушение обнаружили в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Участок трубопровода отключен, организованы ремонтные работы», — добавили в компании.