«Теплосеть» запустила сервис, информирующий о сроках отключения горячей воды

Для того чтобы узнать, когда у вас в квартире отключат горячую воду, необходимо пройти по ссылке и указать улицу и номер дома.



В «Теплосети» уточнили, что в межотопительный период энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей — гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут во всех зонах работы предприятия.



В период летней ремонтной кампании будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов.

