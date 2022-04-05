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    «Теплосеть» запустила сервис, информирующий о сроках отключения горячей воды

    АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» открыло информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения. Сервис заработал 5 апреля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

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    Для того чтобы узнать, когда у вас в квартире отключат горячую воду, необходимо пройти по ссылке и указать улицу и номер дома.

    В «Теплосети» уточнили, что в межотопительный период энергетики проверят надежность 30 тепломагистралей — гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут во всех зонах работы предприятия.

    В период летней ремонтной кампании будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов.

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    Комментарии (4)

    Buka
    не на весь город, мой адрес даже не предлагает
    Маргaрита
    Почему только летнее отключение воды? Допустим сейчас нет воды горячей, где посмотреть когда включат?
    VKuser39804511
    Сервис не работает :(
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