Участнику дела о покушении на телеведущего Соловьева убрали одну статью

Фигуранту дела о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Максиму Дружинину предъявили обвинение, но не стали вменять статью УК РФ о воспрепятствовании деятельности журналиста. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.
«Обвинение было предъявлено ещё в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали», — рассказала защитник.
О судьбах других фигурантов дела ей неизвестно, но адвокат считает, что им предъявили аналогичное обвинение.
В конце апреля Басманный суд арестовал пять человек в рамках дела о покушении на Соловьева. Они находились в статусе подозреваемых, им вменялось преступление по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом).
О сорванной попытке покушения на Соловьева рассказал 25 апреля президент Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры. В ФСБ подтвердили задержание злоумышленников и наличие у них боевого арсенала.