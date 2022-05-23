Участнику дела о покушении на телеведущего Соловьева убрали одну статью

Фигуранту дела о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Максиму Дружинину предъявили обвинение, но не стали вменять статью УК РФ о воспрепятствовании деятельности журналиста. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

«Обвинение было предъявлено ещё в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали», — рассказала защитник.

