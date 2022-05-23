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    Участнику дела о покушении на телеведущего Соловьева убрали одну статью

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    6 комментариев

    Фигуранту дела о попытке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Максиму Дружинину предъявили обвинение, но не стали вменять статью УК РФ о воспрепятствовании деятельности журналиста. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

    «Обвинение было предъявлено ещё в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали», — рассказала защитник.

    О судьбах других фигурантов дела ей неизвестно, но адвокат считает, что им предъявили аналогичное обвинение.

    В конце апреля Басманный суд арестовал пять человек в рамках дела о покушении на Соловьева. Они находились в статусе подозреваемых, им вменялось преступление по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом).

    О сорванной попытке покушения на Соловьева рассказал 25 апреля президент Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры. В ФСБ подтвердили задержание злоумышленников и наличие у них боевого арсенала.

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    Комментарии (6)

    своих не бросаем
    а коктейли в пластике?
    ada695
    Коктейль Молотова в неразбивающейся пластиковой бутылке замутил,
    но знает Соловьёва.
    265055770
    Как же так? Подпись же неразборчива была!
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