Помещались в чайной ложке, а теперь еле влезают в сумку. В Ленинградском зоопарке сразу четыре новых кенгурёнка. Посмотрите, как они смешно зевают

«Каждый год эти пушистые зверьки дарят нам потомство. На этот раз целых четыре самки принесли по малышу. Работники по уходу за животными рассказали, что в январе заметили характерное шевеление в сумках кенгуру-мамочек. Назвать точную дату рождения детёнышей невозможно, ведь малыши появляются на свет совсем крошечными, и увидеть их в это время никак нельзя: вес новорождённых составляет всего 1 грамм, они помещаются в чайную ложку. Сразу после рождения крохи цепляются маленькими передними лапками за шерсть мамы и забираются в сумку. Выглядывать из тёплого убежища они начинают только через несколько месяцев», — рассказывают в зоопарке.

В Ленинградском зоопарке в большом семействе кенгуру Беннетта появилось четверо малышей. Об этом сообщает зоопарк 23 мая в рамках марафона «Хорошие новости».

Сейчас трое кенгурят уже выходят гулять и пробуют взрослую пищу. В сумке у мамы остаётся только один, самый младший детёныш.



«Фонтанка» не раз рассказывала о кенгуру Беннетта, живущих в зоопарках Петербурга и других городов. Полюбуйтесь, например, на малыша-альбиноса, появившегося на свет под Казанью в прошлом году. Шанс рождения такого кенгуру составляет один к 50–100 тысячам.

