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    Помещались в чайной ложке, а теперь еле влезают в сумку. В Ленинградском зоопарке сразу четыре новых кенгурёнка. Посмотрите, как они смешно зевают

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    В Ленинградском зоопарке в большом семействе кенгуру Беннетта появилось четверо малышей. Об этом сообщает зоопарк 23 мая в рамках марафона «Хорошие новости».

    «Каждый год эти пушистые зверьки дарят нам потомство. На этот раз целых четыре самки принесли по малышу. Работники по уходу за животными рассказали, что в январе заметили характерное шевеление в сумках кенгуру-мамочек. Назвать точную дату рождения детёнышей невозможно, ведь малыши появляются на свет совсем крошечными, и увидеть их в это время никак нельзя: вес новорождённых составляет всего 1 грамм, они помещаются в чайную ложку. Сразу после рождения крохи цепляются маленькими передними лапками за шерсть мамы и забираются в сумку. Выглядывать из тёплого убежища они начинают только через несколько месяцев», — рассказывают в зоопарке.

    Сейчас трое кенгурят уже выходят гулять и пробуют взрослую пищу. В сумке у мамы остаётся только один, самый младший детёныш.

    «Фонтанка» не раз рассказывала о кенгуру Беннетта, живущих в зоопарках Петербурга и других городов. Полюбуйтесь, например, на малыша-альбиноса, появившегося на свет под Казанью в прошлом году. Шанс рождения такого кенгуру составляет один к 50–100 тысячам.

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