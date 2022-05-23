Замглавы МИД Руденко допустил обмен пленных с «Азовстали». Песков оценил шанс обмена на Медведчука

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с «Азовстали». Об этом 23 мая пишет «Интерфакс».

«Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается», — сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли с Украиной возможность их обмена на российских военных.