Замглавы МИД Руденко допустил обмен пленных с «Азовстали». Песков оценил шанс обмена на Медведчука

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен пленных с «Азовстали». Об этом 23 мая пишет «Интерфакс».
«Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается», — сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли с Украиной возможность их обмена на российских военных.
Также Руденко ответил на уточняющий вопрос, допускает ли МИД РФ возможность обмена пленных с «Азовстали». «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», — ответил замглавы МИД.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет постоянно, передает ТАСС, но вряд ли можно говорить об обмене украинского политика Виктора Медведчука на вышедших из «Азовстали».
«Это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», — сказал он.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные, сдавшиеся на «Азовстали», находятся на территории республики. По его словам, пишут РИА Новости, планируется проведение международного трибунала над пленными.
О полном контроле территории «Азовстали» Минобороны РФ сообщило вечером 20 мая. До этого министерство показало выход военнопленных с завода. Смотрите на «Фонтанке» большое видео, посвящённое мариупольскому заводу.