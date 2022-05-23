Авиаперевозки в России в апреле упали на 30% по сравнению с прошлым годом

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на 30 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,03 млн человек. В марте же среднее снижение год к году составило 20 % , до 5,2 млн человек.

Как передаёт «Коммерсантъ» 23 мая, лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается компания S7 Airlines. Так, в марте перевозчик обслужил 974,6 тыс. пассажиров (минус 26 % год к году), а в апреле — 1,037 млн (минус 23 % ).



Второе место занимает «Аэрофлот» — 897 тыс. пассажиров в апреле (падение почти на 35 % ) и 837 тыс. пассажиров в марте (минус 32 % ).



Авиакомпания «Победа» в марте снизила перевозки на 7 % — до 910 тыс. человек, тогда как в апреле они снизились уже на 26 % , до 745,3 тыс. человек. Такие значения объясняются тем, что в конце марта компания решила сократить парк Boeing 737–800 с 41 до 25 для оптимизации «потребностей в запчастях для всего флота».

Четвёртую строчку занимает «Россия», которая в апреле продолжила пополнять флот за счет передачи SSJ 100 от материнского «Аэрофлота» и перевезла 535,3 тыс. человек (минус 16 % ). В марте падение составляло 18 % (456 тыс. человек).



Пятёрку замыкает компания Utair, которая увеличила объёмы перевозок с 358,3 тыс. в марте (минус 15 % год к году) до 366,7 тыс. в апреле (минус 27 % ).

По мнению одного из собеседников издания, в летнем расписании влияние на пассажиропоток будут оказывать сроки открытия 11 южных аэропортов.

«Фонтанка» писала, что правительство РФ удвоило объём средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полётов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Финансовая поддержка будет выделена воздушным гаваням в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

