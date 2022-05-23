Авиаперевозки в России в апреле упали на 30% по сравнению с прошлым годом

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на
Как передаёт «Коммерсантъ» 23 мая, лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается компания S7 Airlines. Так, в марте перевозчик обслужил 974,6 тыс. пассажиров (минус
Второе место занимает «Аэрофлот» — 897 тыс. пассажиров в апреле (падение почти на
Авиакомпания «Победа» в марте снизила перевозки на
Четвёртую строчку занимает «Россия», которая в апреле продолжила пополнять флот за счет передачи SSJ 100 от материнского «Аэрофлота» и перевезла 535,3 тыс. человек (минус
Пятёрку замыкает компания Utair, которая увеличила объёмы перевозок с 358,3 тыс. в марте (минус
По мнению одного из собеседников издания, в летнем расписании влияние на пассажиропоток будут оказывать сроки открытия 11 южных аэропортов.
«Фонтанка» писала, что правительство РФ удвоило объём средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полётов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Финансовая поддержка будет выделена воздушным гаваням в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.
До этого стало известно, что южные аэропорты России оставляют закрытыми как минимум до конца мая.