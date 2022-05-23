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    Авиаперевозки в России в апреле упали на 30% по сравнению с прошлым годом

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    8 комментариев

    Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле снизился на 30 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,03 млн человек. В марте же среднее снижение год к году составило 20 %, до 5,2 млн человек.

    Как передаёт «Коммерсантъ» 23 мая, лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается компания S7 Airlines. Так, в марте перевозчик обслужил 974,6 тыс. пассажиров (минус 26 % год к году), а в апреле — 1,037 млн (минус 23 %).

    Второе место занимает «Аэрофлот» — 897 тыс. пассажиров в апреле (падение почти на 35 %) и 837 тыс. пассажиров в марте (минус 32 %).

    Авиакомпания «Победа» в марте снизила перевозки на 7 % — до 910 тыс. человек, тогда как в апреле они снизились уже на 26 %, до 745,3 тыс. человек. Такие значения объясняются тем, что в конце марта компания решила сократить парк Boeing 737–800 с 41 до 25 для оптимизации «потребностей в запчастях для всего флота».

    Четвёртую строчку занимает «Россия», которая в апреле продолжила пополнять флот за счет передачи SSJ 100 от материнского «Аэрофлота» и перевезла 535,3 тыс. человек (минус 16 %). В марте падение составляло 18 % (456 тыс. человек).

    Пятёрку замыкает компания Utair, которая увеличила объёмы перевозок с 358,3 тыс. в марте (минус 15 % год к году) до 366,7 тыс. в апреле (минус 27 %).

    По мнению одного из собеседников издания, в летнем расписании влияние на пассажиропоток будут оказывать сроки открытия 11 южных аэропортов.

    «Фонтанка» писала, что правительство РФ удвоило объём средств, предназначенных аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полётов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Финансовая поддержка будет выделена воздушным гаваням в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

    До этого стало известно, что южные аэропорты России оставляют закрытыми как минимум до конца мая.

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    Комментарии (8)

    pulspb
    Пусть лучше скажу когда запчасти закончаться
    07A
    Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подписал указ о введении в городе чрезвычайного положения из-за нехватки детских смесей.
    лысик
    Ну так стоимость билетов поднимите ещё раза в 3, тогда вообще летать перестанут.
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