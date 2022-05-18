Южные аэропорты России оставляют закрытыми до конца мая

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 25 мая.
Как и в предыдущие недели, запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, его продлевали более десяти раз. Вместо закрытых аэропортов перевозчикам предлагается использовать альтернативные маршруты: через Сочи, Ставрополь, Москву, Волгоград, Минеральные Воды.