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    Южные аэропорты России оставляют закрытыми до конца мая

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    Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 25 мая.

    Как и в предыдущие недели, запрещены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

    Режим был введён 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории Украины, его продлевали более десяти раз. Вместо закрытых аэропортов перевозчикам предлагается использовать альтернативные маршруты: через Сочи, Ставрополь, Москву, Волгоград, Минеральные Воды.

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