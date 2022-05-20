На компенсацию операционных расходов южных аэропортов РФ выделено ещё более 1,5 млрд рублей

Правительство РФ удвоило объём средств, которые предназначены аэропортам центральных и южных регионов страны для компенсации операционных расходов из-за продления ограничения полётов. Распоряжение о выделении на эти цели более 1,5 млрд рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 20 мая официальный сайт кабмина.

В числе аэропортов, которым будет выделена финансовая поддержка, воздушные гавани в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

В середине апреля на компенсацию операционных расходов этих аэропортов из резервного фонда правительства уже было выделено более 1,5 млрд рублей. Новый транш также поступит из резервного фонда. Таким образом, общий объём поддержки воздушных портов уже превысил 3 млрд рублей.



Ранее «Фонтанка» писала, что южные аэропорты России оставляют закрытыми как минимум до конца мая.

