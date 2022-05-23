Прокуратура показала детскую площадку на Пулковском шоссе, где тяжело пострадала девочка

Прокуратура Московского района Петербурга показала детскую площадку, на которой в минувшее воскресенье пострадала десятилетняя девочка. Представители надзорного ведомства ведут проверку.
«Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности игрового и спортивного оборудования в деятельности должностных лиц, ответственных за своевременное техническое обслуживание уличного комплекса», — гласит сообщение в Telegram-канале прокуратуры Петербурга 23 мая.
«Фонтанка» писала, что 22 мая десятилетняя девочка делала трюки на гимнастических кольцах на детской площадке у дома 13/1 по Пулковскому шоссе, внезапно одно из них оборвалось. Ребёнок упал головной вниз с высоты около двух метров. Скорая увезла пострадавшую в детскую больницу
Впоследствии в муниципальной администрации «Пулковского меридиана» заявили, что игровую площадку для детей оборудовали в 2018 году. Последний обход, а они проходят 2–3 раза в месяц, не выявил никакой аварийности оборудования.