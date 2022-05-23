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    Прокуратура показала детскую площадку на Пулковском шоссе, где тяжело пострадала девочка

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    2 комментария

    Прокуратура Московского района Петербурга показала детскую площадку, на которой в минувшее воскресенье пострадала десятилетняя девочка. Представители надзорного ведомства ведут проверку.

    /t.me/procspb

    «Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности игрового и спортивного оборудования в деятельности должностных лиц, ответственных за своевременное техническое обслуживание уличного комплекса», — гласит сообщение в Telegram-канале прокуратуры Петербурга 23 мая.

    «Фонтанка» писала, что 22 мая десятилетняя девочка делала трюки на гимнастических кольцах на детской площадке у дома 13/1 по Пулковскому шоссе, внезапно одно из них оборвалось. Ребёнок упал головной вниз с высоты около двух метров. Скорая увезла пострадавшую в детскую больницу № 5. Помимо сотрясения головного мозга, рентген показал, по словам родственников, перелом двух позвонков.

    Впоследствии в муниципальной администрации «Пулковского меридиана» заявили, что игровую площадку для детей оборудовали в 2018 году. Последний обход, а они проходят 2–3 раза в месяц, не выявил никакой аварийности оборудования.

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    Комментарии (2)

    VKuser181384498
    Не нужно на детских площадках устанавливать такое оборудование, а только на спортивных площадках под присмотром родителей или тренера для взрослых.
    alexpv
    Надо ввести постоянное дежурство за счет налогоплательщиков специального охранника на подобных площадках. Поставить будку, дежурство сутки через трое - 4 человека)
    А так то любой гопник может прийти в любое время и болтик открутить. А потом ходи доказывай, сам он открутился или кто-то побаловался.
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