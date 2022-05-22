Медведев: Дзюба навсегда вписал своё имя в историю «Зенита»

«Артём навсегда вписал своё имя в историю сине-бело-голубых и внёс огромный вклад в победы современного «Зенита». Со стрелкой на груди он выбил «десятку»: стал четырёхкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка России. Артём забил множество решающих и преломляющих ход матча голов, немало запоминающихся голов-красавцев, которые стали неотъемлемой частью истории нашего клуба. Он не только, как и многие, любил выигрывать, но, что встречается гораздо реже, — ненавидел проигрывать. Клуб от всей души благодарит Артёма за время, проведённое в «Зените». Удачи и новых футбольных свершений!» — заявил Медведев.

Ранее Артём Дзюба опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором попрощался с «Зенитом» и Петербургом в образе Дэдпула.



Лучшие голы Дзюбы за «Зенит» вы можете увидеть на «Фонтанке».



Артём Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе петербургского клуба форвард стал чемпионом России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

