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    Медведев: Дзюба навсегда вписал своё имя в историю «Зенита»

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    4 комментария

    Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы.

    «Артём навсегда вписал своё имя в историю сине-бело-голубых и внёс огромный вклад в победы современного «Зенита». Со стрелкой на груди он выбил «десятку»: стал четырёхкратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка России. Артём забил множество решающих и преломляющих ход матча голов, немало запоминающихся голов-красавцев, которые стали неотъемлемой частью истории нашего клуба. Он не только, как и многие, любил выигрывать, но, что встречается гораздо реже, — ненавидел проигрывать. Клуб от всей души благодарит Артёма за время, проведённое в «Зените». Удачи и новых футбольных свершений!» — заявил Медведев.

    Ранее Артём Дзюба опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором попрощался с «Зенитом» и Петербургом в образе Дэдпула.

    Лучшие голы Дзюбы за «Зенит» вы можете увидеть на «Фонтанке».

    Артём Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе петербургского клуба форвард стал чемпионом России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны. В прошедшем сезоне нападающий сыграл в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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    Комментарии (4)

    VKuser54628618
    Дзюба единственный порядочный человек из команды , высказавшийся про ситуацию в Украине, остальные шлак...
    260695091
    Дзюба уж очень неоднозначен и слишком зависим от своей мотивации, лично я вздохну с облегчением, что его больше нет в Зените
    Mazzzz
    Рукастый парень !
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