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    Байден одобрил выделение 40 миллиардов долларов на поддержку Украины

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    5 комментариев

    Президент США Джо Байден 21 мая, находясь с официальным визитом в Сеуле, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

    Ранее этот документ одобрил Сенат. По замечанию СМИ, это крупнейший пакет помощи от США Украине с момента начала военной спецоперации.

    Во время заседания верхней палаты американского конгресса документ блокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, что вызвало задержку в принятии документа.

    «Как бы у меня ни вызывала сочувствие причина для предоставления помощи, мы не можем спасать Украину, обрекая при этом экономику США», — объяснял он.

    Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в области безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американской техники, отправленной на Украину, и 3,9 млрд долларов на операции европейского командования. Еще 5 миллиардов идут на обеспечение продовольственной безопасности в мире, 9 — на экономическую поддержку Украины и порядка 900 миллионов долларов на помощь украинским беженцам.

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    Комментарии (5)

    Леонтий
    Будут Украину разгуливать до последнего украинца.Но есть у меня сомнения ,что хлопцы в это долго вписываться будут.Не похоже на них,не те они люди.
    Suricat
    в долги вгоняют, а они и рады.
    Piter Russo
    Мне вот интересно, кто у них долговые обязательства будет покупать на эти самые 40 миллиардов долларов? Или они решили тупо напечатать, увеличить свою собственную монетарную инфляцию??
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