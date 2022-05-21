Байден одобрил выделение 40 миллиардов долларов на поддержку Украины

Президент США Джо Байден 21 мая, находясь с официальным визитом в Сеуле, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее этот документ одобрил Сенат. По замечанию СМИ, это крупнейший пакет помощи от США Украине с момента начала военной спецоперации.
Во время заседания верхней палаты американского конгресса документ блокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, что вызвало задержку в принятии документа.
«Как бы у меня ни вызывала сочувствие причина для предоставления помощи, мы не можем спасать Украину, обрекая при этом экономику США», — объяснял он.
Пакет включает 6 миллиардов долларов на помощь в области безопасности, включая обучение, оборудование, оружие и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение запасов американской техники, отправленной на Украину, и 3,9 млрд долларов на операции европейского командования. Еще 5 миллиардов идут на обеспечение продовольственной безопасности в мире, 9 — на экономическую поддержку Украины и порядка 900 миллионов долларов на помощь украинским беженцам.