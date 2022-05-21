Байден одобрил выделение 40 миллиардов долларов на поддержку Украины

Президент США Джо Байден 21 мая, находясь с официальным визитом в Сеуле, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее этот документ одобрил Сенат. По замечанию СМИ, это крупнейший пакет помощи от США Украине с момента начала военной спецоперации.