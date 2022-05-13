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    «Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США» Сенатор от Кентукки заблокировал проект о выделении 40 млрд долларов Киеву

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    8 комментариев

    Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол во время заседания верхней палаты американского конгресса заблокировал лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла, которые вышли требовать скорейшего принятия законопроекта о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Об этом 12 мая сообщает CNN.

    Рэнд Пол добивается внесения изменений в законопроект, которые предполагают создание специального генерального инспектора для контроля за тем, как расходуется военная помощь Украине, чтобы предотвратить хищения и мошенничество. «Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране. Как бы у меня ни вызывала сочувствие причина для предоставления помощи, мы не можем спасать Украину, обрекая при этом экономику США. В марте инфляция достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли на 49%, цены на электричество — на 32%»,— рассказал он.

    Макконнелл и Шумер предложили разрешить голосование по поправке Пола, но он настоял на том, чтобы она была добавлена к основному законопроекту. Из-за его решения голосование по вопросу предоставления Украине еще $40 млрд переносится как минимум до следующей недели.

    11 мая палата представителей конгресса США поддержала увеличение помощи Украине на сумму до 40 миллиардов долларов. Самая большая часть суммы предполагает экономическую поддержку.

    Увеличить объем помощи палата представителей решила 11 мая, теперь слово за сенатом и президентом. Из 40 миллиардов 8,7 должны пойти на экономическую помощь, 6 на вооружение, пять на продовольственную помощь, почти миллиард — беженцам.

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    Комментарии (8)

    Ref
    $40 млрд это много даже для сегодняшних США. Пишут, что у Китая занимать придется...
    User12345
    Ты ж сам написал что не понимаешь ничего в политике?🤭
    Написал, что вроде как тока взрослеть начал?🤭
    User12345
    Республиканцам обидно стало, что демократы ведут себя не по-пацански: пилят внаглую бюджеты и не делятся.
    Рэнд Пол ласково намекнул что не погано и республиканцам долю откатить!🤭
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