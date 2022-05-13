«Мы не можем спасать Украину, обрекая экономику США» Сенатор от Кентукки заблокировал проект о выделении 40 млрд долларов Киеву

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол во время заседания верхней палаты американского конгресса заблокировал лидера большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла, которые вышли требовать скорейшего принятия законопроекта о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. Об этом 12 мая сообщает CNN.



Рэнд Пол добивается внесения изменений в законопроект, которые предполагают создание специального генерального инспектора для контроля за тем, как расходуется военная помощь Украине, чтобы предотвратить хищения и мошенничество. «Я давал присягу Конституции США, а не какой-либо другой стране. Как бы у меня ни вызывала сочувствие причина для предоставления помощи, мы не можем спасать Украину, обрекая при этом экономику США. В марте инфляция достигла максимума за 40 лет, цены на бензин выросли на 49%, цены на электричество — на 32%»,— рассказал он.