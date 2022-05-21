В Петербурге начались съемки сериала «Преторианец». Это история сложного человека из Росгвардии

В Петербурге стартовали съемки сериала «Преторианец» по сценарию Андрея Константинова. В восьми сериях зрителя ждет боевик с погонями и детективной историей, любовь длиною в жизнь, комичные приключения зарубежной кинозвезды в России и честный взгляд изнутри на систему Росгвардии, в которой работают очень разные люди.

Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Лето 2016 года. Мужчина за барной стойкой резким движением отталкивает от себя пустую стопку и бросает в темноту: «Повтори». Пока бармен выполняет заказ, посетитель находит на экране телефона контакт: «Полевой». Но так и не решается позвонить.

С этого крохотного эпизода в Петербурге началось производство сериала «Преторианец» по сценарию Андрея Константинова и Игоря Шушарина. Работу над одной из сюжетных линий доверили корреспонденту «Фонтанки» Венере Галеевой. Традиционная тарелка с названием фильма была разбита утром 20 мая на Петроградке.

Сергей Николаев/Фонтанка.ру

Съемки восьми эпизодов планируется завершить в начале августа. Тайминг у съемочной группы очень жесткий, предстоит снимать по 14 сцен в день и работать в двух городах. «У «Преторианца» есть подзаголовок: «Однажды в Выборге». Можно сказать, что город Выборг — один из персонажей этой истории, — говорит автор сценария Андрей Константинов. — Мы старались сделать вещь, которая не была бы похожа на то, к чему привыкли зрители федеральных каналов. Главный герой Андрей Полевой — личность сложная. Его роль получил известный артист Андрей Фролов, в сериале «Русский перевод» по моему роману «Журналист» он играл Илью».

Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Фото: Сергей Николаев/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Зрителя ждет погружение в специфику выборгской жизни со сложной системой взаимоотношений в небольшом городе, детективный сюжет с погонями и любовная линия, а еще — серия с комедийным сюжетом и история о подростках и подростковом протесте. «В фильме самое главное — чтобы было за кем следить и за чем следить через призму кинокамеры, — говорит продюсер сериала Сергей Щеглов (фильмы «Ржев», «Небо», сериалы «Ленинград 46», «Невский»). — Вся энергия нашей съемочной группы должна быть направлена на героя в кадре. Герой истории — обыкновенный россиянин, который служит в Росгвардии. Но он в любой момент может встать на нашу защиту. Это настоящий мачо — человек, красивый и внешне, и внутренне, мужчина, который никогда не подведет».

Актеров, которые сегодня годились бы для работы над такой ролью в жестком режиме работы над сериалом, единицы. «Кандидатов было не много. У меня было на примете всего три, — говорит режиссер сериала Максим Бриус. — Есть много замечательных артистов, но обаяние у них несколько отрицательное. А нам нужен был человек с абсолютно положительной харизмой. Когда на пробы пришел Андрей Фролов, мы поняли, что нашли».

Эпизод в баре, с которого группа начала съемки сериала — важный момент в сюжетной линии другого персонажа, друга и одноклассника Андрея Полевого по имени Максим. Его роль исполняет Валентин Кузнецов. «Он умеет очень быстро перевоплощаться, и сейчас как раз мы снимали такую сцену, — говорит Максим Бриус. — Персонаж Валентина Кузнецова совершил подлость, предал друга и теперь пытается решить, что делать дальше».

Каждому из героев «Преторианца» придется сделать выбор, который в конечном итоге определяет, что ты за человек. Пока не известно, будет ли у сериала второй сезон. Но в рассказанной в сценарии истории есть задел для продолжения. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»