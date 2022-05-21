    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, вос

    762мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Освобождение «Азовстали» и рекордные курсы валют. Главное о спецоперации на Украине за 20 мая

    Основные события последних суток в одной подборке

    1503
    обсудить
    Министр обороны заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению
    Министр обороны заявил, что освобождение ЛНР близится к завершениюФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

    Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 20 мая.

    Выход военных с «Азовстали»

    В Минобороны РФ сообщили, что территория «Азовстали» полностью освобождена. Всего в ходе операции с комбината сдались в плен 2439 украинских военных.

    Так называемого командира полка «Азов» пришлось вывозить с комбината в специальном бронеавтомобиле из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины, где действует график восстановительных работ.

    Экономика

    20 мая валюты достигли рекордных показателей на Мосбирже: доллар опустился ниже 58 рублей впервые с 2018 года, а евро — ниже 60 впервые с 2017 года. Почитайте также наш разбор с экономистом о том, стоит ли торопиться покупать валюту, пока она дешевая, и повлияет ли новая расценка на Московской бирже на цены в магазинах.

    Банк России заявил, что с 1 июня снимает запрет для физических лиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства.

    Еще пара компаний заявила об уходе из России:

    • швейцарский страховщик Zurich Insurance решил продать свой бизнес в стране;
    • его решение поддержал главный акционер Avito — компания Prosus ищет покупателя.

    После двух месяцев простоя возобновили работу магазины польского концерна LPP: Cropp, House, Reserved и Sinsay.

    Владельцы брендов не называли дат открытия магазинов
    Владельцы брендов не называли дат открытия магазиновФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Санкции

    МИД Канады внес в санкционный список против России 14 человек, в том числе российских бизнесменов и членов их семей. Также Канада запретила торговлю предметами роскоши с Россией.

    Минюст признал иноагентами создателя организации «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в РФ) Михаила Ходорковского и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

    Медведев заявил, санкции против России будут действовать десятилетия: это даже не связано со спецоперацией, и рассчитывать надо только на свои силы.

    Ситуация на Украине

    Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению. Также он отметил, что заявки на вступление в НАТО подали ближайшие соседи России — Финляндия и Швеция.

    — Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия, — подчеркнул Шойгу. — Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ.

    А Михаил Мизинцев сделал заявление, что украинские войска хотят взорвать мост через Десну и обвинить в этом российских военных.

    — Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать, — сообщило Минобороны.

    Все новости о спецоперации мы собираем в специальном разделе.

    Министр обороны заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению
    Министр обороны заявил, что освобождение ЛНР близится к завершениюФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Владельцы брендов не называли дат открытия магазинов
    Владельцы брендов не называли дат открытия магазиновФото: Артем Устюжанин / E1.RU

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close