Освобождение «Азовстали» и рекордные курсы валют. Главное о спецоперации на Украине за 20 мая

Министр обороны заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 20 мая .

Выход военных с «Азовстали»

В Минобороны РФ сообщили, что территория «Азовстали» полностью освобождена. Всего в ходе операции с комбината сдались в плен 2439 украинских военных. Так называемого командира полка «Азов» пришлось вывозить с комбината в специальном бронеавтомобиле из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что российское правительство создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины, где действует график восстановительных работ.

Экономика

20 мая валюты достигли рекордных показателей на Мосбирже: доллар опустился ниже 58 рублей впервые с 2018 года, а евро — ниже 60 впервые с 2017 года. Почитайте также наш разбор с экономистом о том, стоит ли торопиться покупать валюту, пока она дешевая, и повлияет ли новая расценка на Московской бирже на цены в магазинах. Банк России заявил, что с 1 июня снимает запрет для физических лиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства. Еще пара компаний заявила об уходе из России:

швейцарский страховщик Zurich Insurance решил продать свой бизнес в стране;

его решение поддержал главный акционер Avito — компания Prosus ищет покупателя. После двух месяцев простоя возобновили работу магазины польского концерна LPP: Cropp, House, Reserved и Sinsay.

Владельцы брендов не называли дат открытия магазинов Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Санкции

МИД Канады внес в санкционный список против России 14 человек, в том числе российских бизнесменов и членов их семей. Также Канада запретила торговлю предметами роскоши с Россией. Минюст признал иноагентами создателя организации «Открытая Россия» (организация признана нежелательной в РФ) Михаила Ходорковского и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

Медведев заявил, санкции против России будут действовать десятилетия: это даже не связано со спецоперацией, и рассчитывать надо только на свои силы.

Ситуация на Украине Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению. Также он отметил, что заявки на вступление в НАТО подали ближайшие соседи России — Финляндия и Швеция. — Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия, — подчеркнул Шойгу. — Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ.

А Михаил Мизинцев сделал заявление, что украинские войска хотят взорвать мост через Десну и обвинить в этом российских военных. — Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать, — сообщило Минобороны. Все новости о спецоперации мы собираем в специальном разделе.

